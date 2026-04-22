Σάλος για την ταινία του Mάικλ Τζάκσον: Κατηγορίες για αποσιώπηση σκανδάλων, «κραυγαλέες παραλείψεις» καταγγέλλει η κόρη του - iefimerida.gr

Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία του Mάικλ Τζάκσον έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις πριν ακόμη φτάσει στο ευρύ κοινό.

Κριτικοί και μέλη της ίδιας της οικογένειάς του αμφισβητούν ανοιχτά την αξιοπιστία και την πληρότητα της αφήγησης.

Η ταινία, με τίτλο «Michael», στην οποία πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του τραγουδιστή, Τζαφάρ Τζάκσον, ξεσήκωσε αντιδράσεις, καθώς κατηγορείται ότι αποσιωπά ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια της ζωής του: τις καταγγελίες για κακοποίηση ανηλίκων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταινία, που επιχειρεί να αποτυπώσει την πορεία του «Βασιλιά της Ποπ» από τα χρόνια των Jackson 5 μέχρι την καθιέρωσή του ως παγκόσμιου σταρ, έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για την «εξωραϊσμένη» αφήγησή της. Στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes, το φιλμ συγκεντρώνει μόλις 35% θετικές αξιολογήσεις, με τους επικριτές να κάνουν λόγο για «απλοϊκή αφήγηση» και «κραυγαλέες παραλείψεις».

O πρωταγωνιστής της ταινίας Τζαφάρ Τζάκσον, ως «Mickael»

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται η σχεδόν πλήρης απουσία αναφορών στις σοβαρές κατηγορίες που σημάδεψαν την καριέρα του Τζάκσον από τη δεκαετία του 1990. Υποθέσεις όπως εκείνη του Jordan Chandler, αλλά και η πολύκροτη δίκη του 2005 φαίνεται να μην εντάσσονται ουσιαστικά στο κινηματογραφικό αφήγημα, προκαλώντας αντιδράσεις για επιλεκτική παρουσίαση της πραγματικότητας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αντιδράσεις της οικογένειας του Μάικλ Τζάκσον

Σημαντική διάσταση στις αντιδράσεις δίνει και η στάση της κόρης του καλλιτέχνη, Πάρις Τζάκσον, η οποία έχει εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της για το αποτέλεσμα. Η ίδια απείχε από την πρεμιέρα της ταινίας και έχει αφήσει αιχμές για «παραπλανητική» απεικόνιση της ζωής του πατέρα της, υποστηρίζοντας ότι το φιλμ απευθύνεται σε ένα κοινό που επιμένει σε μια εξιδανικευμένη εικόνα του. Η διαμάχη αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε δημιουργικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται και σε οικονομικά ζητήματα, καθώς η Πάρις Τζάκσον κατηγορεί τους διαχειριστές για κακή διαχείριση των πόρων της περιουσίας του καλλιτέχνη και αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση της ταινίας.

Πάρις Τζάκσον

Παράλληλα, και άλλα μέλη της οικογένειας κρατούν αποστάσεις. Η Τζάνετ Τζάκσον φέρεται να αρνήθηκε να συμμετάσχει στην παραγωγή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι εξέφρασε αρνητική άποψη για το τελικό αποτέλεσμα, μετά από ιδιωτική προβολή. Από την άλλη, η Λατόγια Τζάκσον υιοθέτησε πιο συμφιλιωτικό τόνο, επισημαίνοντας ότι «ο καθένας έχει τη δική του άποψη».

Η ταινία έρχεται σε μια περίοδο όπου η δημόσια συζήτηση γύρω από την κληρονομιά του Mάικλ Τζάκσον παραμένει έντονη, ιδιαίτερα μετά το ντοκιμαντέρ Leaving Neverland, το οποίο αναζωπύρωσε τις καταγγελίες μέσω των μαρτυριών των Wade Robson και James Safechuck, ότι υπήρξαν θύματα κακοποίησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Antoine Fuqua, υπερασπίστηκε το έργο, δηλώνοντας ότι στόχος του ήταν να παρουσιάσει «τα γεγονότα όπως είναι γνωστά, το καλό, το κακό και το άσχημο». Ωστόσο, οι επικριτές επιμένουν ότι το τελικό αποτέλεσμα απέχει από αυτή τη φιλοδοξία.

Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει με καθυστέρηση ενός έτους και με σημαντικές περικοπές, φαίνεται πως δεν θα δώσει τέλος στη συζήτηση γύρω από την κληρονομιά του Μάικλ Τζάκσον.

Παρά τις δηλώσεις του σκηνοθέτη Antoine Fuqua ότι στόχος ήταν μια «ειλικρινής απεικόνιση του ανθρώπου πίσω από τον μύθο», οι αντιδράσεις δείχνουν ότι το αποτέλεσμα δεν έπεισε. Αντίθετα, ενίσχυσε τον διχασμό γύρω από μια από τις πιο εμβληματικές και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.