Το τρυφερό βίντεο της Σάλμα Χάγιεκ με τον νεογέννητο εγγονό της -«Δεν θα μπορούσα να τον αγαπώ περισσότερο» - iefimerida.gr

Ξετρελαμένη με τον εγγονό της είναι η Σάλμα Χάγιεκ και μοιράστηκε μια διαφορετική, πιο προσωπική πλευρά της ζωής της.



Σε βίντεο που ανέβασε στο λογαριασμό της στο Instagram, η 59χρονη ηθοποιός έδειχνε απόλυτα γοητευμένη από το νεότερο μέλος της οικογένειας Πινό, λίγες μόλις ημέρες αφότου αποκαλύφθηκε πως έγινε για πρώτη φορά γιαγιά.



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Η Σάλμα Χάγιεκ με τον νεογέννητο εγγονό της και τον θετό γιο της

Το τρυφερό βίντεο της Σάλμα Χάγιεκ με τον εγγονό της - Πώς θα τον φωνάζει

Στο γλυκό βίντεο, η Σάλμα Χάγιεκ κρατά τρυφερά στην αγκαλιά της τον νεογέννητο γιο του θετού γιου της, Φρανσουά Πινό τζούνιορ, τον μικρό Φρανσουά, κοιτάζοντάς τον με λατρεία.



«Είμαστε ευλογημένοι που καλωσορίζουμε την τέταρτη εν ζωή γενιά των Φρανσουά. Αν και εγώ θα τον φωνάζω Πανκίτο. Φαίνεται να του αρέσει και εγώ δεν θα μπορούσα να τον αγαπώ περισσότερο» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο, που την δείχνει να του μιλά στα ισπανικά, με το νεογέννητο να χαμογελά, αν και ασυναίσθητα.



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Πατέρας ο γιος του δισεκατομμυριούχου Φρανσουά Ανρί Πινό



Την αποκάλυψη πως η Σάλμα Χάγιεκ έγινε γιαγιά έκανε η σύντροφος του θετού γιου της, η κόμισσα Λάρα Κόζιμα Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ, πριν από μερικές ημέρες, μέσα από μια σειρά από προσωπικές οικογενειακές φωτογραφίες.



Η Λάρα Κοζίμα με τον γιο της

«Ο σύζυγός μου ( ο πιο κουλ Φρανσουά στον κόσμο) και ο γιος μας (ο πιο χαριτωμένος Φρανσουά στον κόσμο)… ο πρώτος μας μήνας ως γονείς» έγραψε στην ανάρτησή τους, με την αναφορά μάλιστα στον Φρανσουά ως «σύζυγό της» να αποκαλύπτει πως ίσως το ζευγάρι παντρεύτηκε μυστικά, καθώς μέχρι τότε είχε ανακοινώσει μόνο τον αρραβώνα του τον περασμένο Μάρτιο.