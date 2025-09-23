Έτσι πάρταρε που έκλεισε τα 18 η κόρη ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Γη -Και κόρη της Σάλμα Χάγιεκ - iefimerida.gr

Με ένα πάρτι υπερπαραγωγή που θα της μείνει αξέχαστο, γιόρτασαν η Σάλμα Χάγιεκ και ο σύζυγός της Φρανσουά Ανρί Πινό, τα 18α γενέθλια της κόρης τους, Βαλεντίνα.



Φυσικά, η διάσημη ηθοποιός φρόντισε να της υχηθεί δημόσια εξηγώντας μάλιστα πώς ήταν το πάρτι.



Το πάρτι υπερπαραγωγή της κόρης της Σάλμα Χάγιεκ - Σε κάστρο

«Φάγαμε, χορέψαμε γελάσαμε, χαρήκαμε… και το γλέντι συνεχίστηκε όλο το Σαββατοκύριακο. Χαρούμενα γενέθλια, ουρανέ μου, ποτέ δεν είναι αρκετό το να σε γιορτάζουμε!», σχολίασε η Σάλμα Χάγιεκ ποστάροντας φωτογραφίες και βίντεο από τους εορτασμούς.



Στην πρώτη φωτογραφία, η Βαλεντίνα ποζάρει ανάμεσα στη μητέρα της και τον πατέρα της, τον Γάλλο δισεκατομμυριούχο Φρανσουά Ανρί Πινό. Στο επόμενο βίντεο, η Σάλμα Χάγιεκ – με ένα ροζ σατέν φόρεμα χορεύει με την κόρη της – η οποία φορά ένα κόκκινο φόρεμα με ανοιχτή πλάτη.



Στο τρίτο βίντεο, ο Πινό έχει πάρει αγκαλιά την κόρη του και την γυρίζει γύρω – γύρω στην αίθουσα, με το πλήθος των καλεσμένων να της τραγουδά το «Happy Birthday» ενώ στο τελευταίο, και οι δύο, περήφανοι γονείς, την φιλάνε στο κεφάλι.



Οι επόμενες δύο φωτογραφίες δείχνουν την τετραόρωφη κόκκινη τούρτα, στολισμένη με τριαντάφυλλα, και η τελευταία, την οικογένεια μαζί με μερικούς από τους καλεσμένους του πάρτι.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Σάλμα Χάγιεκ έκανε tag το Chilham Castle – μια πολυτελή έπαυλη στο Καντερμπέρι του Κεντ στην Αγγλία, ως το μέρος όπου έγινε το πάρτι.