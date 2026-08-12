Ο Σάκης Ρουβάς με στολή κατάδυσης στον βυθό της θάλασσας -«Χαμένος κάτω από την επιφάνεια», έγραψε - iefimerida.gr

Ο Σάκης Ρουβάς απολαμβάνει στο έπακρο τις καλοκαιρινές του διακοπές με την οικογένειά του.



Ο δημοφιλής τραγουδιστής μαζί με τη σύζυγό του, Κάτια Ζυγούλη, και τα τέσσερα παιδιά τους, Αναστασία, Αλέξανδρο, Αριάδνη και Απόλλωνα έχουν επισκεφθεί φέτος το καλοκαίρι μερικά από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας, όπως η Ελούντα και η Κύθνος.



Και μετά τη στολή του μελισσοκόμου που φόρεσε στο κυκλαδίτικο νησί, ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος αγαπά τη θάλασσα, αποφάσισε να φορέσει μια άλλη στολή - αυτή της κατάδυσης.



Η απίστευτη φωτό του Σάκη Ρουβά στον βυθό της θάλασσας

Σε ένα στιγμιότυπο, λοιπόν, που μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram, ο τραγουδιστής εικονίζεται με τον απαραίτητο καταδυτικό εξοπλισμό να κάθεται στον βυθό της θάλασσας. «Lost beneath the surface» (Χαμένος κάτω από την επιφάνεια), έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.





