Ο Σάκης Κατσούλης δείχνει πώς κάνει θεραπεία σε θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου μετά την αιφνίδια βαρηκοΐα [εικόνα] - iefimerida.gr

Τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της υγείας του, μετά τη διάγνωσή του με αιφνίδια βαρηκοΐα, συνεχίζει ο Σάκης Κατσούλης.

Στις αρχές του Σεπτέμβρη ο πρώην νικητής του Survivor αποκάλυψε μέσω social media ότι διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα, με τον ίδιο να σημειώνει ότι το αίτιο πίσω από το ξαφνικό πρόβλημα υγείας που καλείται να αντιμετωπίσει είναι άγνωστο.

Σε ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Δευτέρας, 22 Σεπτεμβρίου, ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του φίλους ότι επισκέφθηκε θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου, στο πλαίσιο των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί για την αντιμετώπιση της κατάστασής του.

Σάκης Κατσούλης: Η ανάρτησή του μέσα από τον θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου

«Ο συνδρομητής που καλέσατε έχει πιθανόν αναχωρήσει για μέρη χωρίς σήμα. Στην πραγματικότητα όμως! Ένα βιβλίο, η Μαριαλένα στο απέναντι κάθισμα, ένα φιλαράκι λίγο πιο δίπλα και 1,5 ώρα απόλυτης ηρεμίας!», έγραψε ο Σάκης Κατσούλης σε story που ανέβασε στο Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του εντός του θαλάμου.

Ο Σάκης Κατσούλης μοιράστηκε με τους followers του τα νεότερα για την υγεία του

«Τρέχουσα κατάσταση: 1η επίσκεψη θάλαμος υπερβαρικού οξυγόνου. Μια θεραπεία πολλά υποσχόμενη με ιστορικό αποκατάστασης για ποικίλους λόγους, ασθένειες, τραυματισμούς ή ακόμη και απλή ευεξία! Ένα απλό Google search θα σας πείσει. Keep going επιθετικά μέχρι την επίλυση του προβλήματος», πρόσθεσε ο ίδιος.