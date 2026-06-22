O Σάκης Κατσούλης δέχθηκε επίθεση στα social media: «Απλώς διαγραφή να μη σε βλέπω, αηδία» - iefimerida.gr

Από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους διανύουν Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη καθώς βρίσκονται στο σπίτι τους μαζί με τον νεογέννητο γιο τους.

Το ζευγάρι μετά από μία σύντομη περιπέτεια υγείας που προέκυψε στο μαιευτήριο μετά τη γέννα, προσπαθεί να βρει τα πατήματά του.

Πρόσφατα, ο Σάκης Κατσούλης ανέβασε μία φωτογραφία να κρατάει αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του και δέχτηκε ένα αρνητικό σχόλιο στο Instagram.

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Σάκης Κατσούλης: «Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω»

Αποφάσισε λοιπόν και να το δημοσιοποιήσει στους διαδικτυακούς ακολούθους του αλλά και να απαντήσει με τον δικό του τρόπο στον επικριτή του.

«Ρε νούμερο, μερών είναι ο γιος σου και τον ανεβάζεις. Απλώς διαγραφή να μη σε βλέπω, αηδία», του έγραψε κάποιος χρήστης των social media ως σχόλιο σε μία φωτογραφία με τον γιο του.

Τότε ο Σάκης Κατσούλης απάντησε: «Ανάμεσα στα εκατοντάδες χιλιάδες υπέροχα μηνύματα με ευχές και υπέροχα συγκινητικά λόγια που ακόμη και σήμερα προσπαθώ να απαντήσω, και ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, υπάρχει και αυτό το ένα μοναδικό μήνυμα ενός “κυρίου” που μάλιστα δηλώνει επιχειρηματίας με βίλες… Το μόνο που θα ευχηθώ είναι να έχει υγεία εκείνος και η οικογένειά του… Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω».

Η ανάρτηση του Σάκη Κατσούλη

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Να θυμίσουμε ότι η πρώην παίκτρια του Survivor γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι που ζύγιζε 4.700 κιλά. Λίγες μέρες μετά πήρε εξιτήριο και επέστρεψε με τον Σάκη Κατσούλη και το παιδί τους στο σπίτι που μένουν. Μάλιστα, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη γέννησε με καισαρική τομή μετά από 25 ώρες αγωνίας, όπως έγραψε στο Instagram.

