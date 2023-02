Σε τρέλα η Σακίρα: «Μπορεί να σκοτώσω τον πρώην μου» -Νέο τραγούδι με σπόντες για τον Πικέ - iefimerida.gr

Με ένα νέο βίντεο, η Σακίρα πετάει ξανά τις μπηχτές της στο πρώην της, Ζεράρ Πικέ.

Δεν σταματάει η κόντρα μεταξύ του άλλοτε διάσημου ζευγαριού, καθώς η Σακίρα ξαναχτύπησε με βίντεο όλο νοήματα και με αποδέκτη προφανώς τον Πικέ.

Με ένα βίντεο από την κουζίνα του σπιτού της, η Σακίρα φαίνεται να λέει τα λόγια του επιτυχημένου τραγουδιού τραγουδιού της SZA «Kill Bill». Η Σακίρα επέλεξε να τονίσει το ρεφρέν του τραγουδιού, το οποίο λέει«I might kill my ex» (Μπορεί να σκοτώσω τον πρώην μου).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραγούδησε τους στίχους: «Μπορεί να σκοτώσω τον πρώην μου, δεν είναι η καλύτερη ιδέα/ Η νέα του κοπέλα είναι η επόμενη, πώς βρέθηκα εδώ; / I might kill my ex, I still love him though/ Rather be in jail than alone.

Ενώ συγχρονίζει τα χείλη της με το τραγούδι, η τραγουδίστρια φαίνεται να σφουγγαρίζει στην κουζίνα της.

Φυσικά, το κλιπ έγινε ανάρπαστο στο διαδίκτυο κερδίζοντας ένα εκατομμύριο likes μέσα σε δύο ώρες και εκατομμύρια προβολές, καθώς ο επεισοδιακός χωρισμός του άλλοτε αγαπημένου ζευγαριού είναι μέρος της επικαιρότητας σε όλα τα μέσα το τελευταίο διάστημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλει να την βλέπει μπροστά του ο Πικέ

Τελευταίο επεισοδιακό συμβάν ήταν η εσπευσμένη αναχώρηση του Πικέ από το σπίτι της Σακίρα, με τα παιδιά του να περιμένουν στη βροχή και τον ίδιο να φεύγει γρήγορα αφήνοντας ανοιχτό το παρτμπαγκάζ, προκειμένου να μην συναντήσει την πρώην του.