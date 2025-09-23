Ο Σακίλ Ο’Νιλ έπαιξε μουσική σε πάρτι 21χρονου μοντέλου του Onlyfans στο Λας Bέγκας - iefimerida.gr

Στο Λας Βέγκας βρέθηκε ο Σακίλ Ο’Νιλ για να παίξει μουσική στο πάρτι 21χρονου μοντέλου που εργάζεται στο Onlyfans.

Ο Σακίλ Ο’Νιλ έχει σταματήσει αρκετά χρόνια το μπάσκετ. Mετά από την πλούσια καριέρα του στους Λέικερς και όχι μόνο, έχει ασχοληθεί με αρκετές διαφορετικές δουλειές. Αυτή τη φορά, τράβηξε τα βλέμματα ως dj σε πάρτι της Σόφι Ρέιν του Onlyfans.

Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί και με την υποκριτική, παίζοντας σε ορισμένες ταινίες. Ο Αμερικάνος έχει παίξει μουσική και σε διάφορα φεστιβάλ, στην Αμερική, αλλά και στη Μύκονο.