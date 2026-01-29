Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Με συγκίνησαν βαθιά τα μηνύματα όλων - iefimerida.gr

Ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του έκανε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όλα τα μηνύματα και τη συμπαράσταση που δέχεται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ζωής του, δηλώνοντας παράλληλα συγκινημένος.

Ο μετεωρολόγος ανέβασε ένα κείμενο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, επισημαίνοντας πως όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας του με κάποιον τρόπο, θα μπορούσαν να στηρίξουν το «Σπίτι της Άρσις».

Ο Σάκης Αρναούτογλου έγραψε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για τα μηνύματα, τις ευχές και τη συμπαράσταση για την απώλεια της μητέρας μου. Με συγκίνησαν βαθιά. Όσοι συγγενείς φίλοι και γνωστοί σκέφτονται να τιμήσουν τη μνήμη της με κάποιον τρόπο, αν το επιθυμούν, αντί για στεφάνι μπορούν να στηρίξουν το «Σπίτι της Άρσις».

Η είδηση για τον θάνατο της μητέρας του έγινε γνωστή το πρωί, μετά από ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Instagram.