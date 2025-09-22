Ρόζι Χάντινγκτον και Τζέισον Στέιθαμ απολαμβάνουν την Αντίπαρο τον Σεπτέμβριο: «Κάπου είναι ακόμα καλοκαίρι» - iefimerida.gr

Η Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι μοιράστηκε νέες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Τζέισον Στέιθαμ, και τα παιδιά τους από το οικογενειακό ταξίδι τους στην Ελλάδα.

Το πρώην μοντέλο της Victoria's Secret δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τις διακοπές στη χώρα μας.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμές από τις ειδυλλιακές διακοπές τον Σεπτέμβριο σε ένα νησί των Κυκλάδων που της έχει κλέψει την καρδιά, την Αντίπαρο, καθώς φαίνεται πως το επισκέφθηκαν ξανά μέσα στο καλοκαίρι.

Πρόσθεσε έτσι μια ασυνήθιστη ματιά στην ιδιωτική οικογενειακή ζωή της.

Οι διακοπές του ζευγαριού στην Αντίπαρο τον Σεπτέμβριο

Φυσικά, η καλλονή δεν παρέλειψε να ανεβάσει και σέξι φωτογραφίες με μπικίνι, ανάμεσα σε άλλες λήψεις.

Η μητέρα δύο παιδιών εμφανίστηκε με ελάχιστο μακιγιάζ, καθώς απολάμβανε τον ήλιο της Αντιπάρου.

Άλλες φωτογραφίες έδειχναν την τρίχρονη κόρη της να εξερευνά τα τουριστικά μαγαζιά του κυκλαδίτικου νησιού, αλλά και να παίζει στο νερό μιας τεράστιας πισίνας που συνδεόταν με τη μεγαλοπρεπή βίλα τους.

Η Ρόζι μοιράστηκε στιγμιότυπα και με τον οκτάχρονο γιο της, Τζακ, ο οποίος απολάμβανε μια βόλτα στη Χώρα.

Αν και είναι Σεπτέμβριος και το νησί μοιάζει να έχει λιγότερο κόσμο, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Κάπου είναι ακόμα καλοκαίρι».

Στα σχόλια, δέχθηκε μηνύματα από ντόπιους που την καλωσόριζαν στην ηλιόλουστη Ελλάδα.

Το χαμηλών τόνων ζευγάρι, που ζει στο Λος Άντζελες, ξεκίνησε να βγαίνει το 2009, όταν γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι στο Λονδίνο και βίωσαν, όπως είπε η Ρόζι, «στιγμιαία χημεία».

Αρραβωνιάστηκαν το 2016, με το μοντέλο να αποκαλύπτει ότι η σχέση τους είχε περάσει στο επόμενο στάδιο όταν έδειξε το εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι της στις Χρυσές Σφαίρες.

Μιλώντας για τα σχέδιά τους να παντρευτούν μετά τη γέννηση του Τζακ, η Ρόζι είχε δηλώσει: «Νομίζω ότι θα έρθει η στιγμή. Επίσης, δεν είναι για εμάς τεράστια προτεραιότητα».

Η Ρόζι έχει αναφερθεί και στη διαφορά ηλικίας των 20 χρόνων με τον Τζέισον, λέγοντας: «Η γνώση και η δύναμή του είναι πραγματικά εμπνευσμένες και ελκυστικές, και αυτά μπορούν να βρεθούν σε έναν άντρα που έχει ζήσει λίγο περισσότερο».

Το μοντέλο αποκάλυψε πρόσφατα γιατί επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2020, εξηγώντας ότι ήταν πάντα «το σχέδιο» να μεγαλώσει τα παιδιά της εκεί.

Φωτογραφίες: Instagram