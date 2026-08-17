Ρούλα Κορομηλά: Η δημοσίευση για τον πατέρα της -Η παλιά οικογενειακή φωτογραφία που πόσταρε και συγκίνησε - iefimerida.gr

Μια ανάρτηση αφιερωμένη στον πατέρα της, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή, επέλεξε να κάνει η Ρούλα Κορομηλά, προκαλώντας συγκίνηση με το μήνυμά της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ρούλα Κορομηλά, με μια συγκινητική ανάρτηση, τίμησε τη μνήμη του πατέρα της. Δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία γράφοντας πως η αγκαλιά του παραμένει ζεστή και οι αξίες του εξακολουθούν να την καθοδηγούν στη ζωή της.

Ο πατέρας της παρουσιάστριας ήταν στρατιωτικός στο επάγγελμα. Εξαιτίας της φύσης της δουλειάς του, η οικογένεια αναγκαζόταν να μετακομίζει συχνά σε διάφορες πόλεις κατά την παιδική ηλικία της Ρούλας Κορομηλά και των αδελφών της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει πως ο πατέρας της δεν αποδέχθηκε ποτέ την επαγγελματική της πορεία στην τηλεόραση, γεγονός που της προκαλούσε διαρκές άγχος, καθώς γνώριζε ότι την παρακολουθούσε.

Στην ίδια εξομολόγηση, η Ρούλα Κορομηλά προχώρησε και σε μια πιο προσωπική αποκάλυψη για τη σχέση τους, παραδεχόμενη ότι, παρά τα αισθήματά της, δεν κατάφερε ποτέ να του πει τη φράση «σ' αγαπώ».

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία, με την ίδια να είναι σε μικρή ηλικία, όπου φοράει ένα λευκό φόρεμα.

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Στο στιγμιότυπο ο πατέρας της ποζάρει με τη στρατιωτική του στολή, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και τα δύο κορίτσια της οικογένειας.

Ρούλα Κορομηλά: «Εκεί που ο χρόνος σταμάτησε, η αγάπη του δεν τελείωσε»

Η Ρούλα Κορομηλά έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Έφυγε αλλά η αγκαλιά του παραμένει ζεστή στις καρδιές μας. Εκεί που ο χρόνος σταμάτησε, η αγάπη του δεν τελείωσε. Μας προστατεύει ακόμα. Οι αξίες σου μας οδηγούν».

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Ο πατέρας της Ρούλας Κορομηλά ήταν στρατιωτικός και, λόγω του επαγγέλματός του, η οικογένεια μετακινούνταν συχνά από πόλη σε πόλη κατά τη διάρκεια των παιδικών της χρόνων. Η ίδια έχει δύο αδέλφια, τη Λένα και τον Θανάση.

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«Πάντα είχα άγχος επειδή με έβλεπε»

Η παρουσιάστρια είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τη σχέση με τον πατέρα της, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως εκείνος δεν είχε αποδεχθεί ποτέ την επαγγελματική της ενασχόληση με την τηλεόραση.

«Ο μπαμπάς μου ποτέ δεν αποδέχθηκε ότι έκανα τηλεόραση. Πάντα είχα άγχος επειδή με έβλεπε», είχε εξομολογηθεί η Ρούλα Κορομηλά στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», ενώ είχε προχωρήσει και σε μία ακόμη πιο προσωπική εξομολόγηση για τη σχέση τους: «Δεν θυμάμαι να είπα στον μπαμπά μου “σ’ αγαπώ”».

