H Ρούλα Κορομηλά για την ομορφιά του καλοκαιριού: «Ζεστές αγκαλιές, αλμύρα στα μαλλιά, ήλιος στο δέρμα» - iefimerida.gr

Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς συνεχίζει τις διακοπές της η Ρούλα Κορομηλά, διατηρώντας παράλληλα μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ρούλα Κορομηλά εστίασε στην ομορφιά της φύσης σε νέα της ανάρτηση, καταγράφοντας μέσα από τον φωτογραφικό φακό της το καλοκαιρινό τοπίο και τη δύναμη της εικόνας που δημιουργεί η δύση του ηλίου πάνω στη θάλασσα.

Οι φωτογραφίες της παρουσίασαν τις έντονες πορτοκαλί αποχρώσεις του ουρανού κατά το ηλιοβασίλεμα, ενώ στο σκηνικό ξεχώριζε ένα μικρό ιστιοφόρο που έπλεε στο απέραντο γαλάζιο, συνθέτοντας μια εικόνα απόλυτης καλοκαιρινής γαλήνης και ανεμελιάς.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, περιέγραψε τα συστατικά του ιδανικού καλοκαιριού. Η ομορφιά του, σύμφωνα με την ίδια, συντίθεται από την καλή παρέα, τα γέλια, την ανεμελιά, τις ζεστές αγκαλιές και τις στιγμές στα κύματα.

Η αισιόδοξη και καλοκαιρινή ανάρτησή της προκάλεσε θετικές αντιδράσεις στους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δημοσίευση συγκέντρωσε πλήθος από ευνοϊκά σχόλια, επιβεβαιώνοντας τη θερμή σχέση της με το κοινό της.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια νέα ανάρτηση γεμάτη αισιοδοξία, εστιάζοντας στις απλές αλλά ουσιαστικές χαρές της εποχής.

Αναφερόμενη στη μαγεία της φύσης και τις ανθρώπινες σχέσεις, σημείωσε χαρακτηριστικά πως την ομορφιά του θέρους συνθέτουν «οι παρέες, τα γέλια, οι αγκαλιές και τα ηλιοβασιλέματα».

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Ρούλα Κορομηλά: «Όταν η φύση κάνει επίδειξη ομορφιάς»

Στις φωτογραφίες με τις οποίες συνόδευσε την ανάρτησή της η Ρούλα Κορομηλά εστίασε στη δύση του ήλιου καταγράφοντας τις έντονες πορτοκαλί αποχρώσεις, αλλά και ένα μικρό ιστιοφόρο μέσα στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.

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Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η Ρούλα Κορομηλά: «Όταν η φύση κάνει επίδειξη ομορφιάς κι ο φακός προσπαθεί να απαθανατίσει το μεγαλείο της. Ωραία παρέα, γέλια, ανεμελιά, ζεστές αγκαλιές, αλμύρα στα μαλλιά, ήλιος στο δέρμα, έννοιες αφημένες στα κύματα, πατημασιές στην άμμο, άντε κι ένα κραγιόν και η ομορφιά του καλοκαιριού γίνεται τέλεια, μαζεύοντας στιγμές και ηλιοβασιλέματα».

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Η τοποθέτησή της παρουσιάστριας απέσπασε πλήθος θετικών σχολίων από τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

