Throwback από τη Ρούλα Κορομηλά -Άγνωστες φωτογραφίες από τα νιάτα της, με μακριά καστανά μαλλιά - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερη ανάρτηση, με φωτογραφίες της από το παρελθόν έκανε η Ρούλα Κορομηλά, αφήνοντας άφωνους τους θαυμαστές της.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια μοιράστηκε τρεις φωτογραφίες από τα νιάτα της, στις οποίες ποζάρει ανέμελη, λαμπερή και χαμογελαστή.

Στις φωτογραφίες φαίνεται αγνώριστη λόγω των μακριών καστανών μαλλιών της, μια εικόνα άγνωστη στο κοινό που τη γνώρισε με το χαρακτηριστικό κοντό, ξανθό καρέ της.

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«Είχα και καστανά μαλλιά», έγραψε στη λιτή λεζάντα της η Ρούλα Κορομηλά, η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media.

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Η καριέρα της Ρούλας Κορομηλά στα μεγάλα τηλεοπτικά shows που έγραψαν ιστορία

Οι φωτογραφίες της προέρχονται από μια περίοδο της ζωής της πολύ πριν καθιερωθεί ως μία από τις πιο δημοφιλείς παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.

Πριν βγει μπροστά στις κάμερες, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η

η Ρούλα Κορομηλά εργαζόταν ως διοικητική υπάλληλος στην κρατική τηλεόραση και παρουσίασε την πρώτη πρωινή εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, με τίτλο «Μια καλημέρα είναι αυτή» (1989), μαζί με τον Δήμο Μυλωνά.

Αργότερα, η πορεία της συνδέθηκε με επιτυχημένες εκπομπές, όπως ο «Πρωινός Καφές», το «Ciao ANT1» και το «Μπράβο».

Τα χρόνια από το 1991 μέχρι το 1994, η Ρούλα Κορομηλά γνώρισε τεράστια επιτυχία αναλαμβάνοντας τον «Πρωινό Καφέ» και το μεγάλου βεληνεκούς κυριακάτικο σόου «Ciao ANT1», στον ΑΝΤ1.

Στη συνέχεια, μεταπήδησε στο τότε Mega Channel όπου, από το 1994 έως το 2000, παρουσίασε θρυλικά shows, όπως το «Μπράβο, Ρούλα» (που έγραψε ιστορία στην prime time ζώνη), το «Bravissimo» και το «Ε, ναι, λοιπόν!».

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Την επόμενη δεκαετία (2000-2010) εργάστηκε στον Alpha (παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων το «11 και κάτι…», το «Greek Idol» και το «Big Brother»), καθώς και στο Star («Όλε») και στο Epsilon. Ανέλαβε επίσης διοικητικές θέσεις ως υπεύθυνη ψυχαγωγικών προγραμμάτων και σύμβουλος.

Την περίοδο της πανδημίας του COVID και της καραντίνας, η Ρούλα Κορομηλά επέστρεψε στην τηλεόραση με τη μουσική εκπομπή-αφιέρωμα «Σπίτι με το Mega».