Ο Ρόμπι Γουίλιαμς χρησιμοποιεί ΤΝ στο Instagram: «Η γραμματική μου είναι απαίσια» - iefimerida.gr

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ομολόγησε ότι χρησιμοποιεί Tεχνητή Nοημοσύνη για να γράφει στη σελίδα του στο Instagram, καθώς έχει θέμα με την ορθογραφία και τη γραμματική.

Ο πρώην σταρ του Take That μίλησε στο CNBC με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων ως σόλο καλλιτέχνης. Στη συνέντευξη ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός είπε: «Πρώτα γράφω το θέμα και μετά το βάζω στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

«Έχω ρίξει τόσα πολλά πράγματα τώρα. Το ξέρει. Με ξέρει απ' έξω και ανακατωτά... Αυτά που γράφω στο Instagram δεν μπορώ να τα ορθογραφήσω, η γραμματική μου είναι απαίσια. Το τακτοποιεί».

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς μπορεί να υιοθετεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά αυτό δεν τον βοηθά να ξεπεράσει τον μεγαλύτερο φόβο του: ότι η καριέρα του θα μπορούσε να τελειώσει «ανά πάσα στιγμή».

Ο Άγγλος τραγουδιστής, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τους αγώνες του με το άγχος και το τρακ, παραδέχτηκε ότι παρά τις τρεις δεκαετίες στο προσκήνιο η πίεση των ζωντανών εμφανίσεων εξακολουθεί να τον βαραίνει, ειδικά δεδομένων των χρόνων εμπειρίας και της παγκόσμιας επιτυχίας του.

«Είχα στιγμές σε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες ξέχασα εντελώς τους στίχους και ξέχασα εντελώς τη μελωδία» έχει δηλώσει σε συνέντευξη στο Virgin Radio.

Πρόσφατα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς είχε προχωρήσει σε μια ανάρτηση που συνοδευόταν από ένα βίντεο μαζί με τη σύζυγό του, όπου εξέφραζαν την υποστήριξή τους στην απαγόρευση των social media. «Τα social media προβάλλουν περιεχόμενο στο οποίο τα παιδιά δεν πρέπει να εκτίθενται», ανέφερε ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Ο τραγουδιστής με τη σύζυγό του, Άιντα, υποστηρίζουν την εκστρατεία απαγόρευσης, άλλωστε και οι ίδιοι δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να έχουν κινητά τηλέφωνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

