Επικό σκηνικό σε συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς: «Είδα έναν θαυμαστή με τον οποίο κοιμήθηκα τη δεκαετία του 1990» [βίντεο]

Έναν πρώην… εραστή του από τα '90s εντόπισε στο κοινό ο Ρόμπι Γουίλιαμς κατά τη συναυλία του στη Μελβούρνη, προκαλώντας πανδαιμόνιο και γέλια στο στάδιο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ρόμπι Γουίλιαμς διέκοψε τη συναυλία του στη Μελβούρνη, δηλώνοντας πως διέκρινε ανάμεσα στους θεατές έναν παλιό του γνώριμο με το όνομα Τζίμι, σταματώντας τη ροή του προγράμματος για να απευθυνθεί στο πλήθος.

Απευθυνόμενος στο κοινό, ο Βρετανός καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι ο άνδρας που είδε ήταν ένας θαυμαστής με τον οποίο είχε ερωτική επαφή κατά τη δεκαετία του '90, μοιραζόμενος έτσι μια απρόσμενη προσωπική ιστορία.

Οι κάμερες εστίασαν στον άνδρα, ενώ ο Γουίλιαμς συνέχισε το πείραγμα, σχολιάζοντας ότι σχεδόν δεν τον αναγνώρισε λόγω της γενειάδας του και χαρακτηρίζοντάς τον «τρυφερό εραστή» εν μέσω επευφημιών από το στάδιο.

Παρά τον ενθουσιασμό, χρήστες στα social media επισήμαναν πως η συγκεκριμένη σκηνή αποτελεί πιθανότατα ένα σκηνοθετημένο κομμάτι της παράστασης, καθώς ο τραγουδιστής φέρεται να επαναλαμβάνει το ίδιο αστείο και σε άλλες συναυλίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου στο Marvel Stadium, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του 52χρονου σταρ, «BRITPOP World Tour».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Βρετανός τραγουδιστής διέκοψε τη ροή του προγράμματος, δηλώνοντας πως διέκρινε ανάμεσα στους χιλιάδες θεατές έναν παλιό του γνώριμο, ονόματι Τζίμι.

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Ρόμπι Γουίλιαμς: «Νομίζω ότι εδώ ανήκω»

Όπως καταγράφεται σε βίντεο θεατών που έκαναν τον γύρο του TikTok, ο Γουίλιαμς απευθύνθηκε στο πλήθος λέγοντας: «Νομίζω ότι η πόλη είναι δική μου. Νομίζω ότι εδώ ανήκω. Δεν θα έπρεπε πραγματικά να το μοιραστώ αυτό, αλλά είδα έναν θαυμαστή με τον οποίο κοιμήθηκα τη δεκαετία του 1990 εκεί πέρα».

Δείτε το βίντεο

Αμέσως, οι κάμερες του σταδίου εστίασαν στον άντρα, με τον καλλιτέχνη να συνεχίζει το πείραγμα υπό τις επευφημίες του κοινού: «Σχεδόν δεν τον αναγνώρισα, γιατί τώρα έχει μούσι. Ήταν και πολύ τρυφερός εραστής. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω», είπε, με τον «Τζίμι» να ξεσπά σε γέλια.

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Παρά τον ενθουσιασμό και τα γέλια που προκάλεσε η σκηνή στους παρευρισκόμενους, αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να επισημάνουν κάτω από τα σχετικά βίντεο πως η συγκεκριμένη ατάκα αποτελεί πιθανότατα σκηνοθετημένο μέρος της παράστασης, υποστηρίζοντας ότι ο τραγουδιστής συνηθίζει να επαναλαμβάνει το ίδιο αστείο και σε άλλους σταθμούς της περιοδείας του.

