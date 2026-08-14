Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκαλύπτει: «Έχω ΔΕΠΥ και μόλις έμαθα ότι έχω και λίγο αυτισμό. Άλλοθι για τις μ@@@@@@ς που κάνω» - iefimerida.gr

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, δηλώνοντας πως διαγνώστηκε με αυτισμό, γεγονός που τον βοηθά να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Επιπλέον της ΔΕΠΥ και του συνδρόμου Τουρέτ, ο Ρόμπι Γουίλιαμς διαγνώστηκε με αυτισμό, μια κατάσταση που, όπως λέει με χιούμορ, του προσφέρει το απόλυτο άλλοθι για τη συμπεριφορά του και εξηγεί πολλά για τον εαυτό του.

Ο καλλιτέχνης εξήγησε πώς η ΔΕΠΥ επηρεάζει την καθημερινότητά του, επιτρέποντάς του απόλυτη συγκέντρωση σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά καθιστώντας αδύνατη την εστίαση σε οτιδήποτε άλλο, κάτι που επιβεβαιώνουν και τα παιδιά του.

Ως διέξοδο από το άγχος και τις αρνητικές σκέψεις, ο Γουίλιαμς διοχετεύει την εμμονική δημιουργικότητά του στη δημιουργία εικόνων χιουμοριστικού περιεχομένου, αποτρέποντας έτσι τον εγκέφαλό του από το να πανικοβάλλεται ή να φοβάται.

Περιγράφοντας τις ακραίες παρεμβατικές σκέψεις που αντιμετωπίζει, όπως η φαντασίωση ότι θα μπορούσε να συντρίψει αεροπλάνο με τη σκέψη, ομολογεί ότι πλέον, μετά από δύο δεκαετίες, νιώθει ότι έχει βρει τις ισορροπίες του.

Ο 52χρονος δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) αλλά και το σύνδρομο Τουρέτ, έκανε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας σειράς ρούχων του.

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Ο πρώην σταρ των Take That εξήγησε με το γνώριμο, καυστικό του χιούμορ πως η νέα αυτή διάγνωση λειτουργεί πλέον ως η απόλυτη δικαιολογία για τη συμπεριφορά του.

Ρόμπι Γουίλιαμς: «Απλώς, λέω ''συγγνώμη, είμαι αυτιστικός''»

«Έχω ΔΕΠΥ και μόλις έμαθα ότι έχω και λίγο αυτισμό, κάτι που πραγματικά αγαπώ, γιατί εξηγεί τόσα πολλά. Είναι το άλλοθί μου για να βγαίνω από τη δύσκολη θέση και για όλες τις περίεργες μ@@@@@@ς που κάνω. Λέω απλώς: ''Συγγνώμη, είμαι αυτιστικός''».

Παράλληλα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς αναφέρθηκε εκτενώς στον τρόπο με τον οποίο η ΔΕΠΥ επηρεάζει την καθημερινότητά του, αλλά και πώς ο ίδιος διοχετεύει τη δημιουργικότητά του για να παραμένει συγκεντρωμένος. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε: «Με τη ΔΕΠΥ μπορείς να συγκεντρωθείς απόλυτα και ολοκληρωτικά σε κάτι, αλλά με οτιδήποτε άλλο απλώς δεν μπορείς να το κάνεις. Ρωτήστε τα παιδιά μου».

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«Έχω απόλυτη και ολοκληρωτική εμμονή»

Για τον ίδιο, η δημιουργία εικόνων χιουμοριστικού περιεχομένου αποτελεί μια απαραίτητη διέξοδο από το καθημερινό άγχος και τις αρνητικές σκέψεις: «Αυτό με το οποίο έχω απόλυτη και ολοκληρωτική εμμονή είναι να δημιουργώ εικόνες και να φτιάχνω αστεία πράγματα. Όταν δημιουργώ εικόνες και αστεία πράγματα δεν σκέφτομαι εμένα, γιατί ο εγκέφαλός μου είναι απίστευτα δημιουργικός και μπορεί να είναι δημιουργικός με οτιδήποτε στον κόσμο για το οποίο πανικοβάλλεσαι ή φοβάσαι».

Η μάχη με τις παρεμβατικές σκέψεις

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης δεν δίστασε να περιγράψει ακόμη και τις πιο ακραίες παρεμβατικές σκέψεις που αντιμετωπίζει, φέρνοντας ως παράδειγμα μια εμπειρία του από ταξίδι με αεροπλάνο:

«Για παράδειγμα, είμαι τόσο τρελός, που πρόσφατα καθόμουν σε ένα αεροπλάνο και σκέφτηκα ''τι θα γινόταν αν μπορούσα να έχω τηλεκινητικές δυνάμεις και οι παρεμβατικές σκέψεις μου έλεγαν στο αεροπλάνο να συντριβεί''. Αυτό είναι το επίπεδο της τρέλας που αντιμετωπίζω. Είναι καλύτερο να εκπαιδεύω τον εγκέφαλό μου να κάνει κάτι καλύτερο από το να ανησυχώ ότι έχω υπερφυσικές δυνάμεις και ότι θα ρίξω ένα αεροπλάνο».

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, μετά από δεκαετίες προσπάθειας, νιώθει πλέον ότι έχει βρει τις ισορροπίες του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μου πήρε σχεδόν δύο δεκαετίες για να το ξεπεράσω και τώρα βρίσκομαι στην άλλη πλευρά και είναι υπέροχα».

