Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η περιουσία του των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, οι κληρονόμοι του και το μέλλον του Sundance - iefimerida.gr

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω μία τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά.

Εξίσου μεγάλη είναι ωστόσο και η περιουσία του, αποτέλεσμα μία καριέρας 6 δεκαετιών και έξυπνων επιχειρηματικών κινήσεων, η οποία υπολογίζεται στα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Στην αρχή, το Χόλιγουντ δεν ήταν γενναιόδωρο μαζί του. Το 1962, για τον ρόλο του στην ταινία Soldier, ο Ρέντφορντ έλαβε μόλις 500 δολάρια. Αλλά μέσα σε λίγα χρόνια, η καριέρα του απογειώθηκε. Για την ταινία του 1969 «Οι Δύο Ληστές» κέρδισε 750.000 δολάρια, ποσό που θα ισοδυναμούσε σήμερα με περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια.

Έκτοτε, ο Ρέντφορντ έγινε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς της μεγάλης οθόνης και τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 πήρε αστρονομικά ποσά για ταινίες όπως το The Sting, το A Bridge Too Far και το Electric Horseman. Οι απολαβές του ήταν υψηλές και τη δεκαετία του 1990 όταν πήρε 4 εκατομμύρια για την ταινία Ανήθικη Πρόταση (1993), στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τη Ντεμί Μουρ. Τα περισσότερα χρήματα, 11 εκατομμύρια δολάρια, τα πήρε το 2001 για την ταινία «Το τελευταίο οχυρό».

Ο Ρέντφορντ διακρίθηκε για το ταλέντο του στη σκηνοθεσία. Στο ντεμπούτο του με την ταινία του 1980 Ordinary People κέρδισε το Όσκαρ και αργότερα ταινίες όπως «Ένα Ποτάμι Ρέει Μέσα του» (1992) και «Κουίζ Σόου» (1994) του προσέδωσαν ακόμη μεγαλύτερο κύρος και ενίσχυσαν τις οικονομικές του απολαβές.

Οι επενδύσεις του Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ακίνητα

Εκτός από το καλλιτεχνικό κομμάτι, ο Ρέντφορντ ασχολήθηκε και με τον τομέα των ακινήτων. Με τα έσοδα από την ταινία «Δύο Ληστές» αγόρασε 1.200 εκτάρια γης στο όρος Timpanogos, στη Γιούτα, όπου ίδρυσε το Sundance, έναν χώρο που εξελίχθηκε σε πολιτισμικό σύμβολο και γενέτειρα του ομώνυμου φεστιβάλ κινηματογράφου.

Παράλληλα, προχώρησε σε αγοραπωλησίες ακινήτων σε Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη και Νέο Μεξικό αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Την παραθαλάσσια βίλα του στο Μαλιμπου, για παράδειγμα, την πούλησε για 6 εκατομμύρια δολάρια. Ένα ρετιρέ στην Πέμπτη Λεωφόρο το οποίο το είχε αγοράσει έναντι 3,7 εκατομμυρίων, το πούλησε για 10 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, οι επενδύσεις τους και στις δύο ακτές των ΗΠΑ υπολογίζονται στα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Αν και οι λεπτομέρειες της διαθήκης του δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, πηγές κοντά στον ηθοποιό αναφέρουν ότι η δεύτερη σύζυγός του, Ζιμπίλε Ζάγκαρς, θα είναι η κύρια κληρονόμος της περιουσίας του. Όπως είναι αναμενόμενο, μέρος της περιουσίας του αναμένεται να μοιραστεί στις δύο εν ζωή κόρες του και τα εγγόνια του. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρέντφορντ απέκτησε τέσσερα παιδιά με την πρώτη του σύζυγο, τον Σκοτ ​​που πέθανε λίγους μήνες μετά τη γέννηση, τη Σόνα, τον Τζέιμς που έφυγε από τη ζωή το 2020, και την Έιμι.

Πηγή: Vanity Fair