Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι επίσημα ο νέος Τζέιμς Μποντ

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ανακοινώθηκε τη Δευτέρα ως ο νέος Τζέιμς Μποντ, γεγονός που τον καθιστά τον έβδομο ηθοποιό στην ιστορία που ενσαρκώνει τον εμβληματικό Βρετανό κατάσκοπο.

Πρόκειται για τον πρώτο ηθοποιό που αναλαμβάνει τον ρόλο μετά την εξαγορά του δημοφιλούς κινηματογραφικού franchise από την Amazon MGM.

Η επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον ανακοινώνεται έπειτα από τη μεγαλύτερη περίοδο απουσίας του Τζέιμς Μποντ από τη μεγάλη οθόνη, βάζοντας τέλος σε χρόνια σεναρίων και εικασιών σχετικά με τον ηθοποιό που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον εμβληματικό ρόλο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση έρχεται πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του «No Time to Die» (2021), της πρώτης ταινίας στην 64χρονη ιστορία του Τζέιμς Μποντ στη μεγάλη οθόνη που ολοκληρώθηκε με τον θάνατο του ήρωα.

Ο θρυλικός πράκτορας, ωστόσο, ετοιμάζεται να επιστρέψει με την 26η ταινία της σειράς, τη σκηνοθεσία της οποίας θα αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για τον ρόλο

Το όνομα του Ρόμπερτ Πάτινσον προστέθηκε σχετικά πρόσφατα στη λίστα των υποψηφίων για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, μετά την αποκάλυψη ότι είχε περάσει από σχετική διαδικασία δοκιμαστικών. Ανάμεσα στους ηθοποιούς που φέρονται να διεκδίκησαν επίσης τον ρόλο ήταν οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζος Ο'Κόνορ, Τζακ Λόουντεν και Νίκολας Χουλτ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι όλα έδειχναν ότι οι παραγωγοί θα κατέληγαν στην επιλογή ενός νεότερου ηθοποιού, με μικρότερη αναγνωρισιμότητα, τελικά προτίμησαν έναν από τους πιο καταξιωμένους πρωταγωνιστές της γενιάς του.

Σε ηλικία 40 ετών, ο Πάτινσον θεωρείται σχετικά μεγάλος για να αναλάβει για πρώτη φορά τον ρόλο του 007. Παράλληλα, αυτή την περίοδο βρίσκεται στα γυρίσματα της δεύτερης ταινίας «The Batman», στην οποία ενσαρκώνει τον εμβληματικό ήρωα της DC.

Ο Πάτινσον έχει ήδη πρωταγωνιστήσει σε τρία μεγάλα κινηματογραφικά franchise: τα «The Batman», «Twilight» και «Harry Potter». Μετά την επιτυχία που γνώρισε μέσα από το «Twilight», ωστόσο, επέλεξε να ακολουθήσει μια διαφορετική καλλιτεχνική πορεία, συμμετέχοντας κυρίως σε ανεξάρτητες παραγωγές και συνεργαζόμενος με σημαντικούς σκηνοθέτες.

Στις ταινίες που ξεχωρίζουν από αυτή την περίοδο συγκαταλέγονται το «Good Time» των αδελφών Σάφντι, το «The Lighthouse» του Ρόμπερτ Έγκερς και το «Mickey 17», του Μπονγκ Τζουν Χο. Νωρίτερα φέτος, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του στον ρόλο του ανταγωνιστή στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα εποχή του Τζέιμς Μποντ υπό την Amazon

Η επιλογή του νέου Τζέιμς Μποντ πραγματοποιείται σε μια καθοριστική περίοδο για το μέλλον του franchise. Το 2022, η MGM, το ιστορικό κινηματογραφικό στούντιο πίσω από τις ταινίες του 007, εξαγοράστηκε από την Amazon έναντι 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Έπειτα από διαπραγματεύσεις για το μέλλον του κινηματογραφικού ήρωα, οι επί χρόνια παραγωγοί του franchise, Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον, αποχώρησαν το 2025 από τη δημιουργική διαχείριση του Τζέιμς Μποντ, παραδίδοντας τον έλεγχο στην Amazon.

Η 26η ταινία της σειράς, η οποία δεν έχει αποκτήσει ακόμη επίσημο τίτλο, είναι η πρώτη από την εποχή της αρχικής ταινίας «Dr. No» (1962) που δεν θα έχει επιλεγεί προσωπικά από μέλος της οικογένειας Μπρόκολι ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον διάσημο κατάσκοπο.

Την ευθύνη για την επιλογή του νέου Τζέιμς Μποντ ανέλαβαν η Έιμι Πασκάλ, πρώην επικεφαλής της Sony Pictures και παραγωγός των ταινιών «Spider-Man», και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, παραγωγός των ταινιών «Harry Potter» και «Paddington». Το σενάριο της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός των «Peaky Blinders» και «Locke».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον Σον Κόνερι στον Ρόμπερτ Πάτινσον

Πολύ πριν ακόμη αποχωρήσει ο Ντάνιελ Κρεγκ από τον ρόλο, η αναζήτηση του διαδόχου του είχε ήδη μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα συζήτησης στον χώρο του κινηματογράφου.

Για χρόνια, τα σενάρια και τα στοιχήματα σχετικά με το ποιος θα διαδεχόταν τους Σον Κόνερι, Τζορτζ Λάζενμπι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθι Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ έδιναν και έπαιρναν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ίντρις Έλμπα, ο οποίος έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της σχετικής φημολογίας, περνώντας μεγάλο μέρος της καριέρας του να διαψεύδει τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν υποψήφιο για τον ρόλο του 007.

Επί δεκαετίες, η κινηματογραφική σειρά του Τζέιμς Μποντ ακολουθούσε έναν σταθερό ρυθμό κυκλοφορίας, χωρίς μεγάλα διαστήματα απουσίας από τη μεγάλη οθόνη.

Ωστόσο, η 26η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει έπειτα από το μεγαλύτερο διάλειμμα στην ιστορία του franchise.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι τα γυρίσματα του «No Time to Die» ολοκληρώθηκαν το 2019, ενώ η πρεμιέρα της ταινίας καθυστέρησε εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Ένα από τα πιο επικερδή κινηματογραφικά franchise

Δεν λείπουν, πάντως, οι επιφυλάξεις από την πλευρά των θαυμαστών σχετικά με τη νέα εποχή του Τζέιμς Μποντ υπό τον έλεγχο της Amazon. Ο Μάικ Χόπκινς, επικεφαλής της Prime Video και της Amazon MGM Studios, έχει δεσμευτεί ότι θα διαφυλαχθεί η κληρονομιά του franchise και ότι θα εγκαινιαστεί «η επόμενη φάση του θρυλικού 007 για το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο».

Το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες κινηματογραφικές σειρές στην ιστορία του Χόλιγουντ, η οποία βασίζεται στα μυθιστορήματα του Ίαν Φλέμινγκ. Οι ταινίες του Τζέιμς Μποντ έχουν αποφέρει συνολικά περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Μόνο το «No Time to Die» σημείωσε εισπράξεις ύψους 774 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021.

Τα έσοδα, ωστόσο, δεν περιορίζονται στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το franchise αποφέρει σημαντικά κέρδη και από άλλες πηγές, όπως οι συμφωνίες streaming, τα βιντεοπαιχνίδια και οι εμπορικές συνεργασίες με εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Aston Martin.