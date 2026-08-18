 Ο Ρομέο Μπέκαμ στη Μύκονο -Βόλτα χεράκι-χεράκι με την αγαπημένη του στα Ματογιάννια - iefimerida.gr
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Ο Ρομέο Μπέκαμ στη Μύκονο -Βόλτα χεράκι-χεράκι με την αγαπημένη του στα Ματογιάννια

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Ο Ρομέο Μπέκαμ στη Μύκονο με τη σύντροφό του - Στιγμιότυπο από MykonosLiveTV
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Ο Ρομέο Μπέκαμ -γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ- είναι ένας ακόμη από τους διάσημους που φέτος «ψήφισαν» Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο 23χρονος εθεάθη στα Ματογιάννια και φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητος. Η κάμερα του Mykonos Live TV τον κατέγραψε να περπατά χέρι χέρι και ιδιαίτερα χαλαρός με τη σύντροφό του, την 24χρονη Βρετανίδα Κιμ Τέρνμπουλ (Κim Turnbull), μοντέλο και DJ από το Λονδίνο.

Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Μύκονο, με τους δυο τους να δείχνουν ιδιαίτερα αγαπημένοι κατά τη βόλτα τους στα κοσμοπολίτικα Ματογιάννια. Ωστόσο, ο 23χρονος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις.

Ο Ρομέο έχει ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή από τον πατέρα του. Αν και ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί δυναμικά στον χώρο της μόδας, έχοντας ήδη περπατήσει σε μεγάλες πασαρέλες και πραγματοποιώντας το 2026 το ντεμπούτο του στο Met Gala.

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