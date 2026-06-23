Μετά από 62 χρόνια οι Rolling Stones ίσως σταματήσουν τις περιοδείες -Κιθ Ρίτσαρντς: «Τα ταξίδια σε εξαντλούν» - iefimerida.gr

Μπροστά σε μια ιστορική καμπή για το μέλλον των ζωντανών τους εμφανίσεων ενδέχεται να βρίσκονται οι Rolling Stones, μετά από 62 χρόνια περιοδειών.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό Uncut, ο 82χρονος εμβληματικός κιθαρίστας του συγκροτήματος, Κιθ Ρίτσαρντς, άφησε να εννοηθεί ότι ο κύκλος των μεγάλων παγκόσμιων περιοδειών ίσως έχει κλείσει οριστικά για τους «γερόλυκους» της ροκ, στρέφοντας το ενδιαφέρον σε εναλλακτικές μορφές συναυλιών.

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Παρά την επικείμενη κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο Foreign Tongues στις 10 Ιουλίου, ο Ρίτσαρντς εμφανίστηκε σκεπτικός για τη φυσική αντοχή που απαιτεί η ζωή στον δρόμο: «Δεν ξέρω αν οι περιοδείες είναι πλέον εφικτές. Τα ταξίδια είναι αυτά που σε εξαντλούν», εξήγησε ο μουσικός.

Η εναλλακτική των «Residencies» για τους Rolling Stones

Αντί για μετακινήσεις από χώρα σε χώρα, ο Ρίτσαρντς έριξε στο τραπέζι την ιδέα των μόνιμων εμφανίσεων (residencies) σε συγκεκριμένες μητροπόλεις. «Βλέπω την πιθανότητα να κάνουμε residency κάπου. Στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, οπουδήποτε. Θα έπαιζα ακόμα και στη Ρώμη! Δεν βλέπω τον λόγο να μην οργανώσουν κάποιες συναυλίες σε μια νέα μορφή».

Παρά την κούραση των ταξιδιών, το πάθος για τη μουσική παραμένει αναλλοίωτο. «Είναι ακόμη συναρπαστικό; Ναι, θα είναι συναρπαστικό μέχρι κάτι μέσα μου να πει: “Αυτό ήταν”. Μου αρέσει να δουλεύω με τα παιδιά», τόνισε, συμπληρώνοντας με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Είναι απαραίτητο για μένα -ακόμη και με το πιστόλι στον κρόταφο- να κρατώ ένα συγκρότημα ενωμένο».

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Διχασμένοι για το 2026

Η συζήτηση για το μέλλον του συγκροτήματος έρχεται σε μια στιγμή που τα μέλη του φαίνεται να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες για το τρέχον έτος. Ο Ρίτσαρντς είχε ήδη επιβεβαιώσει από τον Μάιο στο Associated Press ότι οι Stones δεν θα βγουν στον δρόμο μέσα στο 2026. «Αυτή τη στιγμή λέμε απλώς ότι τελειώσαμε τον δίσκο, ας επικεντρωθούμε σε αυτό. Ίσως μιλήσουμε του χρόνου», είχε δηλώσει.

Στον αντίποδα, ο frontman του συγκροτήματος, Μικ Τζάγκερ, δεν κρύβει την ανυπομονησία του για άμεση επιστροφή στη σκηνή. Μιλώντας στο ίδιο μέσο, αλλά και στην εκπομπή Tracks of My Years του BBC Radio 2, ο Τζάγκερ εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να περιοδεύσει για την προώθηση του νέου υλικού: «Πραγματικά θα το ήθελα πολύ. Ελπίζω να το κάνουμε μόλις αυτό καταστεί δυνατό. Δεν νομίζω ότι θα γίνει φέτος, αλλά ελπίζω το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

Η τελευταία μεγάλη περιοδεία των Rolling Stones πραγματοποιήθηκε το 2024 / Φωτογραφία: ΑΡ

Μια ιστορία 62 ετών στον δρόμο

Οι Rolling Stones ολοκλήρωσαν την τελευταία τους μεγάλη περιοδεία το 2024, στον απόηχο της κυκλοφορίας του επιτυχημένου άλμπουμ Hackney Diamonds (2023).

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Η μυθική ιστορία τους στο δρόμο ξεκίνησε πριν από 62 χρόνια, τον Ιανουάριο του 1964, με την πρώτη τους επίσημη περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκείνο το ιστορικό ξεκίνημα στις 6 Ιανουαρίου από το Λονδίνο περιλάμβανε 22 ημέρες συνεχών, εξαντλητικών εμφανίσεων σε όλη τη χώρα, με support το θρυλικό γυναικείο συγκρότημα The Ronettes.

