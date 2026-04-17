Ρίξτε ξίδι στα πατώματα του σπιτιού: Γιατί το προτείνουν και πότε πρέπει να γίνεται - iefimerida.gr

Σκόνη, βρωμιά και λίπος συσσωρεύονται στο πάτωμα του σπιτιού. Πολλοί καταφεύγουν σε χημικά καθαριστικά, το λευκό ξίδι όμως είναι απλή και οικονομική λύση.

Χάρη στις αντιβακτηριακές και απολυμαντικές του ιδιότητες, μπορεί να καθαρίσει σε βάθος, εξαλείφοντας βακτήρια και μύκητες με ασφάλεια και χωρίς περιττά έξοδα.

Τα οφέλη από τη χρήση ξιδιού στα πατώματα

Το ξίδι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών, καθώς η οξύτητά του εξουδετερώνει μυρωδιές, ειδικά σε κουζίνες και μπάνια. Παράλληλα, χαρίζει φυσική γυαλάδα σε επιφάνειες όπως τα πλακάκια και η πορσελάνη, χωρίς τη χρήση βιομηχανικών προϊόντων. Μπορεί επίσης να αφαιρέσει επίμονους λεκέδες από λίπη, υπολείμματα τροφών ή σημάδια παπουτσιών, ενώ συμβάλλει και στην αποτροπή συσσώρευσης αλάτων σε περιοχές με συχνή χρήση νερού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, αποτελεί μια οικολογική επιλογή, χωρίς επιθετικά χημικά, ενώ είναι και οικονομικό.

Η χρήση του συνιστάται κυρίως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως στον εβδομαδιαίο βαθύ καθαρισμό, όταν υπάρχουν έντονες οσμές υγρασίας ή μετά το μαγείρεμα. Είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους αυξημένης υγρασίας, όπως το φθινόπωρο ή τις βροχερές ημέρες.

Πώς να καθαρίσετε το πάτωμα χρησιμοποιώντας ξίδι

Για τη χρήση του, αρκεί η ανάμειξη μισού φλιτζανιού λευκού ξιδιού σε έναν κουβά με χλιαρό νερό. Στη συνέχεια, σφουγγαρίστε όπως συνήθως. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα, καθώς η μυρωδιά εξαφανίζεται μόλις στεγνώσει το πάτωμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή, καθώς το ξίδι δεν ενδείκνυται για όλες τις επιφάνειες. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ακατέργαστο ξύλο, κερωμένα πατώματα, μάρμαρο ή γρανίτη, καθώς μπορεί να προκαλέσει φθορές.