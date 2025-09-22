Ρις Γουίδερσπουν: «Μου έλεγαν να μην παίζω τη μαμά για να μη φαίνομαι μεγάλη, ενώ ήμουν ήδη μητέρα» - iefimerida.gr

Για περισσότερα από 25 χρόνια, η Ρις Γουίδερσπουν ισορροπεί ανάμεσα στη μητρότητα και την καριέρα της ως μια από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast The Interview των New York Times, η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως νεαρή μητέρα στον σκληρό κόσμο της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Η ηθοποιός, που απέκτησε το πρώτο της παιδί σε ηλικία μόλις 23 ετών, τόνισε ότι πολλά πράγματα της ήταν άγνωστα – και αυτό, όπως παραδέχεται, ίσως τελικά να της έκανε καλό. «Ήμουν πολύ νέα και υπήρχαν τόσα που δεν ήξερα. Αλλά ίσως αυτή η αφέλεια να με βοήθησε. Έλεγα απλά “Θα το κάνω – και θα κάνω και καριέρα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οικογένεια και καριέρα: Ένας δύσκολος συνδυασμός

Η Γουίδερσπουν παραδέχεται ότι η ανάγκη να ισορροπήσει οικογένεια και δουλειά ήρθε πολύ γρήγορα και με μεγάλη ένταση. «Έπρεπε αμέσως να βρω τρόπο να είμαι μητέρα και ταυτόχρονα εργαζόμενη ηθοποιός. Γι’ αυτό και ήταν τρομακτικό όταν το Legally Blonde έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία. Οι ρόλοι έρχονταν σε μένα, δεν διάλεγα εγώ τι να κυνηγήσω. Ήταν πιο πολύ θέμα του τι δεν θα κάνω».

Η επιτυχία έφερε και νέες ευθύνες – όχι μόνο στην προσωπική της ζωή, αλλά και ως προς τον τρόπο που την αντιμετώπιζε η βιομηχανία.

Το ταμπού του ρόλου της μητέρας στο Χόλιγουντ

Ένα από τα πιο αποκαλυπτικά σημεία της συνέντευξης ήταν όταν μίλησε για την αντίφαση που βίωνε ως νεαρή μητέρα ηθοποιός. «Ξέρεις τι μου έλεγαν συνέχεια; “Μην παίζεις τη μαμά. Θα σε κάνει να φαίνεσαι μεγάλη.” Κι εγώ απαντούσα: “Μα… είμαι ήδη μαμά!”», λέει με δόση ειρωνείας.

Σύμφωνα με τη Γουίδερσπουν, για πολλά χρόνια υπήρχε μια έντονη αποσεξουαλικοποίηση των γυναικών που υποδύονταν μητέρες, κάτι που τις απομάκρυνε από την εικόνα της «κινηματογραφικής σταρ». «Υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι αν παίξεις μαμά, κανένας άντρας δεν θα σε ποθήσει, κανείς δεν θα θέλει να δει αυτή την ταινία. Ήταν σαν να σου έκλειναν την πόρτα πριν καν την ανοίξεις».

Παρά τις προκαταλήψεις που αντιμετώπισε, η 49χρονη σήμερα ηθοποιός βλέπει μια σταδιακή αλλαγή. «Ευτυχώς, αυτό αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει. Οι ρόλοι για γυναίκες που είναι και μητέρες δεν θεωρούνται πλέον “καριέρας-καταστροφικοί”. Αλλά αυτό ήταν η πραγματικότητα όταν ήμουν στα 20 και στα 30 μου».