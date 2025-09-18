Έτσι καταπολέμησε η Ρις Γουίδερσπουν τις κρίσεις πανικού και το άγχος της -Και βρήκε λύση - iefimerida.gr

Σοβαρά προβλήματα με τη διαχείριση του άγχους της έχει η Ρις Γουίδερσπουν και αποκάλυψε πώς τα αντιμετώπισε.



Η 49χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε στο podcast Las Culturistas και αποκάλυψε ότι δοκίμασε διάφορες μεθόδους για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά της, αλλά βρήκε τελικά λύση στον υπνωτισμό.



Οι κρίσεις πανικού της Ρις Γουίδερσπουν

«Είμαι άνθρωπος με πολύ άγχος» παραδέχτηκε η Ρις Γουίδερσπουν. «Συνήθιζα να παθαίνω κρίσεις πανικού, με κλάματα, και προσπάθησα να το αντιμετωπίσω με το διαλογισμό, αλλά είναι δύσκολο για μένα να συγκεντρωθώ. Ναι, έχω και κάποια θέματα με ΔΕΠΥ, οπότε δεν μπορώ να ακούω κάτι για πολλή ώρα. Ειλικρινά, μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά δοκίμασα ακόμα και τη λύση του υπνωτισμού».



Και συνέχισε: «Έπαιρνα φάρμακα. Μερικές φορές έπρεπε να πάρω Ativan για να ηρεμήσω και μετά ένιωθα σαν ζόμπι και έτσι δεν απέδιδα στο επίπεδο που ήθελα και δεν ήμουν τόσο αστεία».



Βρήκε λύση στον υπνωτισμό

Τελικά, η Ρις Γουίδερσπουν βρήκε έναν ειδικό στον νευρογλωσσικό προγραμματισμό (NLP), ο οποίος τη βοήθησε να συνειδητοποιήσει ότι μπορούσε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την ύπνωση όπως με το Ativan, χωρίς όμως την υπνηλία.



Η Ρις Γουίδερσπουν με την φίλη της Τζένιφερ Άνιστον, η οποία είναι σε σχέση με υπνωτιστή

«Η βάση αυτής της δουλειάς είναι να καταλάβεις ότι θα αποδώσεις στο ίδιο επίπεδο είτε αγχώνεσαι είτε όχι» εξήγησε η ηθοποιός. «Οπότε αποφάσισα να βγάλω το άγχος από τη μέση».



Παράλληλα, είπε ότι έμαθε ασκήσεις όπως να μιλάει στον εαυτό της μετά την ολοκλήρωση μιας εργασίας και να δίνει στον εαυτό της μια στιγμή για να δεχτεί τη θετική ανατροφοδότηση. «Αυτό στην πραγματικότητα άλλαξε ολόκληρη τη ζωή μου. Και θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι ο άγχος είναι πραγματικό» πρόσθεσε.



«Βλέπω κορίτσια ή αγόρια να περνούν από αυτό και να ανεβάζουν βίντεο και θέλω να τα αγκαλιάσω. Με κάνει να θέλω να κλάψω γιατί είναι κάτι πολύ αληθινό, και δεν είσαι μόνος. Υπάρχουν όμως εργαλεία για να σε βοηθήσουν να ηρεμήσεις» παραδέχτηκε η Ρις Γουίδερσπουν.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται τη στιγμή που η σχέση της κολλητής της φίλης και συμπρωταγωνίστριας στη σειρά «The Morning Show» Τζένιφερ Άνιστον, με έναν υπνωτιστή, πάει από το καλό στο καλύτερο.