Ρίκα Διαλυνά: Η αποκάλυψη για τη λήξη της συνεργασίας της με τη Βουγιουκλάκη -«Της έστειλα μια ανθοδέσμη...» - iefimerida.gr

Στη σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Ρίκα Διαλυνά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν».

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετώπισε στη διάρκεια της καριέρας της, με την ίδια να τονίζει: «Στην καριέρα μου δέχτηκα τρικλοποδιές. Στο εξωτερικό, βέβαια, δεν είχα τέτοια προβλήματα, γιατί είχα τον μάνατζέρ μου και αυτός με προστάτευε. Δεν είχα να φοβηθώ ούτε τον διπλανό, ούτε κανέναν».

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα της παράστασης

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Ρίκα Διαλυνά προχώρησε σε αποκαλύψεις για τη συνεργασία και τη φιλία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

«Με την Αλίκη είχαμε υπάρξει φίλες πολύ όταν είχα έρθει από την Κρήτη στην Αθήνα και πήγαμε στην ίδια δραματική σχολή μαζί. Μετά η Αλίκη έγινε λίγο περίεργη», είπε αρχικά η Ρίκα Διαλυνά.

«Με κάλεσε μια φορά να παίξουμε στο θέατρο και της είχα πει ότι αν δεν τηρηθεί κάτι στη συμφωνία μας, θα φύγω. Της είπα ότι θέλω να μπει το όνομά μου τελευταίο, αλλά τα γράμματα να είναι ίδιου μεγέθους με τα δικά της», αφηγήθηκε η ίδια, προσθέτοντας ότι ο σχετικός όρος είχε συμπεριληφθεί και στο συμβόλαιο που είχε υπογραφεί τότε.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η Ρίκα Διαλυνά, την παραμονή της πρεμιέρας διαπίστωσε ότι το όνομά της είχε τοποθετηθεί στην αφίσα με πολύ μικρά γράμματα: «Ήταν σαν μουτζούρα. Είχε δώσει η Αλίκη εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου. Έτσι, έστειλα στην Αλίκη μια ανθοδέσμη και σε όλη την ομάδα και τους είπα ότι αποχωρώ από την παράσταση».