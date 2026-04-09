Η πρώτη εμφάνιση της μόλις 6 μηνών κόρης της Ριάνα -Ντυμένη με vintage Dior, στους δρόμους του Παρισιού - iefimerida.gr

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση έκανε η μόλις 6 μηνών κόρη της Ριάνα, σε μια έξοδο στους δρόμους του Παρισιού με τη διάσημη μητέρα της.



Από την γέννησή της, στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, οι θαυμαστές περίμεναν να δουν για πρώτη φορά την μικρή Ρόκι Άιρις Μέγιερς. Κι όπως ήταν αναμενόμενο, στην έξοδό της αυτή, η μόλις 6 μηνών Ρόκι κάνει ήδη τα πρώτα της βήματα στην κόσμο της haute couture, χάρη στη μητέρα της, η οποία παραμένει η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα του στιλ.



Δείτε την κόρη της Ριάνα

Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, της εξόδου τους στο Παρίσι, η Ρόκι φορούσε ένα πράσινο - μαύρο vintage σκουφάκι Dior από τον John Galliano του 2002, με παιχνιδιάρικα πον-πον σε σχήμα μοϊκάνας. Το λουκ της ολοκλήρωσε με ένα γκρι φόρεμα Dior φορεμένο πάνω από τζιν και αθλητικά παπούτσια – αν και όπως μπορεί να δει κανείς στις φωτογραφίες, έχασε το ένα από αυτά.



Όσο για την Ριάνα, επέλεξε ένα καπέλο Carhartt και ριγέ πόλο Prada και κρατούσε την τσάντα Dracula του οίκου Dior.



Ο A$AP Rocky, από την άλλη, ο οποίος κρατούσε από το χέρι τον μεγαλύτερο γιο τους, RZA, φορούσε ένα καφέ σακάκι, ενώ ο 3χρονος ένα ροζ ριγέ μπλουζάκι και γυαλιά ηλίου.



Η στενή σχέση της Ριάνα με τον οίκο Dior



Η επιλογή αυτή πάντως, αναδεικνύει και τη στενή σχέση της οικογένειας με τον οίκο Dior και τον δημιουργικό του διευθυντή, Τζόναθαν Άντερσον.



Ριάνα και A$AP Rocky στο fashion show του Dior το καλοκαίρι

Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2025, η Ριάνα και ο A$AP Rocky ταξίδεψαν στο Παρίσι για να παρακολουθήσουν από κοντά το ντεμπούτο της ανδρικής κολεξιόν του Άντερσον.



Η Ριάνα με τους γιους της στην πρεμιέρα της ταινίας «Στρουμφάκια»

Έναν μήνα αργότερα, η διάσημη τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί με τους μεγαλύτερους γιους της στην πρεμιέρα της ταινίας «Στρουμφάκια» με την οικογένεια να είναι ντυμένη εξ ολοκλήρου με Dior.