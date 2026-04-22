Μόλις 7 μηνών και ποζάρει για εξώφυλλο περιοδικού: Η Ριάνα μάς συστήνει την κόρη της, το πρωτοφανές κομμάτι που φορά - iefimerida.gr

Το πρώτο της εξώφυλλο σε ηλικία μόλις 7 μηνών έκανε η κόρη της Ριάνα, ποζάροντας για το περιοδικό W με τη διάσημη μητέρα της.



Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο Παρίσι, ντυμένη εξ ολοκλήρου με vintage Dior, η 7 μηνών Ρόκι προσθέτει στο «βιογραφικό» της τον τίτλο του μοντέλου εξωφύλλου σε κοινή φωτογράφιση με τη μητέρα της.



H Ριάνα ποζάρει για το περιοδικό W

Η Ριάνα έδειξε για πρώτη φορά το πρόσωπο της Ρόκι στο εξώφυλλο του W magazine, με τη διάσημη τραγουδίστρια να ποζάρει με παλτό του οίκου Dior διακοσμημένο με πούπουλα κατά μήκος του ντεκολτέ. Το γλυπτό καπέλο Dior Haute Couture σε απόχρωση αμέθυστο, πρόσθετε για σύγχρονη πινελιά με μεσαιωνικές αναφορές.



Με haute couture πάνα Dior η κόρη της Ριάνα

Όσο για την κόρη της, έκανε το στιλιστικό της ντεμπούτο με μια custom δημιουργία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Dior, Jonathan Anderson. Ποζάροντας αγκαλιά στη μητέρα της, η Ρόκι φορούσε μια πλεκτή πάνα Dior και ασορτί μπεζ καλσόν.



«H haute couture πάνα είναι σίγουρα κάτι πρωτοφανές για τον Dior» δήλωσε ο Anderson στο περιοδικό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. «Όταν η Ριάνα ζητά κάτι, βρίσκεται ήδη μπροστά από ό,τι συμβαίνει. Σκέφτεται έξω από τα καθιερωμένα. Όταν έχει μια ιδέα, πάντα εμπιστεύομαι τη διαδικασία. Την εμπιστεύομαι απόλυτα σε οτιδήποτε θεωρεί σωστό να κάνει».



«Η Ριάνα είναι μαγική», λέει ο σύντροφός της

Στο περιοδικό μίλησε και ο σύντροφος της Ριάνα, A$AP Rocky, ο οποίος αναφέρθηκε στο πώς η μητρότητα την έχει μεταμορφώσει, αν και πρόσθεσε ότι «ήταν πάντα μαγική».

«Έχει αλλάξει πολύ, επειδή έγινε μητέρα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, και αυτό σίγουρα σε αλλάζει», δήλωσε ο ράπερ. «Αλλά αυτή η γυναίκα ήταν πάντα μαγική. Φιλοσοφικά, ο τρόπος που λειτουργεί είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι ο πιο γοητευτικός και αυθεντικός άνθρωπος στον κόσμο. Η ενέργειά της δεν συγκρίνεται - είναι μοναδική. Την λατρεύω».