Ακομπλεξάριστη η Ριάνα: Πώς απάντησε σε μια φωτό που δεν την κολακεύει καθόλου - iefimerida.gr

Ένα meme με την Ριάνα σε μια μάλλον κακή στιγμή της, έχει γίνει viral, με την διάσημη τραγουδίστρια να μην διστάζει να αντιδράσεις δημόσια.



«Οι γυναίκες δεν καταλαβαίνουν πόσο πολύ οι σύντροφοί τους αγαπούν τις ‘κακές’ φωτογραφίες τους» έγραφε η λεζάντα στον λογαριασμό «fembase» στο Instagram, ο οποίος έχει 543.000 ακολούθους, την περασμένη Πέμπτη. Η ανάρτηση συνοδευόταν από μια φωτογραφία με ένα κοντινό πλάνο της Ριάνα από την εμφάνισή της στο V Festival το 2011, το οποίο είχε γίνει viral τότε, επειδή αποκάλυπτε μια ουλή στο πηγούνι της που μέχρι τότε δεν γνώριζε κανείς.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H viral φωτογραφία της Ριάνα

Η διάσημη τραγουδίστρια, με μια έκφραση απορίας στο πρόσωπό της, είχε εντυπωσιακά κόκκινα σγουρά μαλλιά και smokey eye μακιγιάζ. Φορούσε ένα ανοιχτό, τζιν πουκάμισο με κουμπιά, συνδυασμένο με πολλές στρώσεις από αλυσίδες και πέρλες στον λαιμό.

Η αντίδραση της Ριάνα

Φαίνεται όμως πως η συγκεκριμένη ανάρτηση τράβηξε την προσοχή ακόμη και της Ριάνα, με την τραγουδίστρια να μην διστάζει να σχολιάσει. «Πώς την πλήρωσα έτσι εγώ τώρα;» έγραψε.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντίδραση της τραγουδίστρια έκανε τα social media να παραληρήσουν ακόμη περισσότερο. «Για μένα το ότι σχολίασε η Ριάνα ήταν ακόμα πιο σπουδαίο. Ούρλιαξα όταν το είδα» έγραψε ένας χρήστης.



«Ριάνα, κουβαλάς ολόκληρη τη μουσική βιομηχανία στην πλάτη σου» σχολίασε ένας άλλος απαντώντας στο εύστοχο ερώτημα της τραγουδίστριας. «Ριάνα, είσαι πάντα εκθαμβωτική» ανέφερε ένας τρίτος με έναν ακόμα να προσθέτει: «Το σχόλιο της Ριάνα με αποτελείωσε».



Η εξήγηση για τις κακές φωτογραφίες

Η μακροσκελής λεζάντα της ανάρτησης εξηγούσε για τις κακές φωτογραφίες. «Έρευνες και ανεπίσημα στοιχεία υποδεικνύουν ότι πολλοί άνδρες έλκονται από αυθόρμητες ή ‘ατελείς’ φωτογραφίες των συντρόφων τους. Αυτές οι εικόνες μοιάζουν πιο αυθεντικές και πιο οικείες από τις υπερβολικά επεξεργασμένες λήψεις».



Και συνεχίζει: «Η έλξη προκύπτει από τη συναισθηματική σύνδεση και όχι από την αισθητική — το να βλέπουν φυσικές εκφράσεις ή ανεπεξέργαστες στιγμές συχνά ενισχύει τα συναισθήματα οικειότητας και στοργής. Για ορισμένα ζευγάρια, το να μοιράζονται χαλαρές ή αυθόρμητες φωτογραφίες μπορεί στην πραγματικότητα να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τη σύνδεση, αναδεικνύοντας την αξία της αυθεντικότητας έναντι της τελειότητας».