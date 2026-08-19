H Ρία Ελληνίδου για τη βραδινή έξοδο με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Ήπιε 3 μαργαρίτες και ναυάγησε» [βίντεο] - iefimerida.gr

Με ιδιαίτερα καλή και χιουμοριστική διάθεση η Ρία Ελληνίδου θέλησε να τρολάρει τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μέσα από ένα μελωδικό βίντεο που πόσταρε στα social media.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ρία Ελληνίδου αποκάλυψε πως ο σύντροφός της, Δημήτρης Αλεξάνδρου, κατανάλωσε τρεις μαργαρίτες το προηγούμενο βράδυ. Σύμφωνα με την ανάρτησή της, η κατανάλωση των ποτών είχε ως αποτέλεσμα ο ίδιος να «ναυαγήσει».

Εξαιτίας της βραδινής εξόδου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παρέμεινε στο κρεβάτι το επόμενο πρωί. Έτσι, ακυρώθηκε ο προγραμματισμένος πρωινός περίπατος που το ζευγάρι σχεδίαζε να κάνει στο βουνό για να ξεκινήσει τη μέρα του.

Η τραγουδίστρια, κρατώντας τον πρωινό της καφέ, αξιοποίησε με χιουμοριστικό τρόπο στίχους από το καινούργιο της τραγούδι. Στόχος της ήταν να περιγράψει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο σύντροφός της μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

Στην ανάρτησή της παρέθεσε τους στίχους, γράφοντας χαρακτηριστικά πως ο σύντροφός της «ήπιε 3 μαργαρίτες εχθές και ναυάγησε». Πρόσθεσε με χιούμορ ότι εκείνος ήθελε πρωινή βόλτα στο βουνό αλλά εξακολουθεί να ροχαλίζει.

Το ζευγάρι περνάει ξένοιαστες στιγμές οι οποίες συνδυάζονται με κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν με ζωντανές εμφανίσεις της τραγουδίστριας στην περιφέρεια.

Έτσι η Ρία Ελληνίδου αποφάσισε να σχολιάσει με χιούμορ την κατάσταση του συντρόφου της το πρωί μετά τη βραδινή τους έξοδο, δημοσιεύοντας ένα σχόλιο με μουσική υπόκρουση από το νέο της τραγούδι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρία Ελληνίδου και οι μαργαρίτες του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Η ερμηνεύτρια αποκάλυψε ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε καταναλώσει τρεις μαργαρίτες το προηγούμενο βράδυ, με αποτέλεσμα, όπως έγραψε η ίδια, να «ναυαγήσει».

Δείτε το βίντεο

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει στο κρεβάτι, παρότι οι δυο τους είχαν σκεφτεί να ξεκινήσουν τη μέρα τους με έναν πρωινό περίπατο στο βουνό.

Ο πρωινός καφές μετά μουσικής

Με τον καφέ στο χέρι, η Ρία Ελληνίδου αξιοποίησε μάλιστα στίχους από το νέο της τραγούδι για να περιγράψει με χιούμορ την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν ο σύντροφός της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα θες να τον βρεις… Μα δε θα μπορείς… ήπιε 3 μαργαρίτες εχθές και ναυάγησε… Ήθελε και πρωινό βόλτα στο βουνό. Ακόμα ροχαλίζει…», έγραψε στην ανάρτησή της.