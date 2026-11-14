Νέο ρεκόρ Γκίνες από 570 θαυμαστές του Ρόκι Μπαλμπόα -Συγκεντρώθηκαν σε εκδήλωση στη Φιλαδέλφεια, 50 χρόνια μετά την πρώτη ταινία [βίντεο]

Η ιστορία του Ρόκι Μπαλμπόα, ένα σύμβολο επιμονής ενάντια στα προγνωστικά, τιμήθηκε στη Φιλαδέλφεια 50 χρόνια μετά την ταινία με ένα νέο ρεκόρ Γκίνες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Πλήθος θαυμαστών, ντυμένοι «Ρόκι Μπαλμπόα», συγκεντρώθηκε στα εμβληματικά σκαλιά του Μουσείου Τέχνης της Φιλαδέλφειας. Στόχος της προσπάθειας ήταν η κατάρριψη ενός παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη συνάθροιση ανθρώπων με τη στολή του ήρωα.

Η επίσημη καταμέτρηση επιβεβαίωσε την επιτυχία της προσπάθειας, καθώς καταγράφηκαν 570 συμμετέχοντες. Ο αριθμός αυτός ξεπέρασε κατά πολύ το ελάχιστο όριο των 250 ατόμων που απαιτούσαν οι κανονισμοί των Ρεκόρ Γκίνες για την κατοχύρωση.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του ρεκόρ, οι συμμετέχοντες ανέβηκαν τρέχοντας τα σκαλιά για μια αναμνηστική φωτογραφία. Η πόλη διοργάνωσε κι άλλες εκδηλώσεις, όπως έναν αγώνα ταχύτητας στα σκαλιά και μια πρόκληση στην αγορά κρεάτων.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, 45.000 δρομείς συμμετέχουν στον αγώνα «Rocky Run». Η Φιλαδέλφεια έχει καθιερώσει επίσημα την «Ημέρα Ρόκι» και το «Rocky Fest», τιμώντας τη διαχρονική κληρονομιά του φανταστικού πυγμάχου και της ταινίας του 1976.

Την Παρασκευή, πλήθος θαυμαστών συγκεντρώθηκε στα εμβληματικά σκαλιά του Μουσείου Τέχνης της Φιλαδέλφειας, φορώντας την κλασική στολή του ήρωα: μαύρο σκούφο, γκρι φόρμα και φούτερ, καθώς και μαύρα ψηλά αθλητικά παπούτσια Converse.

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Σύμφωνα με το ABC, όσο περνούσε η ώρα, όλο και περισσότεροι «Ρόκι» κατέφθαναν μπροστά από τα σκαλιά, επευφημώντας τους καθυστερημένους που έσπευδαν να ενισχύσουν την προσπάθεια.

«Πώς σε λένε;» ρώτησε ο εκφωνητής έναν από τους συμμετέχοντες. «Ρόκι Μπαλμπόα», απάντησε εκείνος.

Συγκεντρώθηκαν 570 «Ρόκι Μπαλμπόα» στο μνημείο

Σύμφωνα με τους κανονισμούς των Ρεκόρ Γκίνες, απαιτούνταν τουλάχιστον 250 άτομα για την κατοχύρωση του ρεκόρ. Τελικά, η επίσημη καταμέτρηση έδειξε 570 συμμετέχοντες, όπως ανακοίνωσε ο εκφωνητής.

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Αμέσως μετά την επιβεβαίωση του ρεκόρ, το πλήθος ανέβηκε τρέχοντας τα σκαλιά για να ποζάρει για μια αναμνηστική φωτογραφία μπροστά από το μουσείο.

Η πόλη έχει διοργανώσει σειρά εκδηλώσεων αυτόν τον μήνα για να τιμήσει τον φανταστικό μποξέρ-αουτσάιντερ, μεταξύ των οποίων έναν αγώνα ταχύτητας στα διάσημα σκαλιά της ταινίας, μια τελετή για τη μόνιμη εγκατάσταση του αγάλματος του Ρόκι, καθώς και μια πρόκληση στην αγορά κρεάτων, όπου οι θαυμαστές αναπαριστούν τη σκηνή της προπόνησής του χτυπώντας κατεψυγμένα κρέατα.

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Φωτογραφίες: ΑΡ

Ο αγώνας «Rocky Run» στους δρόμους της πόλης

Επιπλέον, το Σάββατο, 45.000 δρομείς από και τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ και 75 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στον αγώνα «Rocky Run» στους δρόμους της πόλης, σύμφωνα με αξιωματούχους του τουρισμού.

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Η ταινία του 1976 «Ρόκι: Τα Χρυσά Γάντια», σε σενάριο του Σιλβέστερ Σταλόνε, αφηγείται την ιστορία ενός άσημου πυγμάχου από τη Νότια Φιλαδέλφεια, ο οποίος προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών, Απόλο Κριντ, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ.

Παρότι χάνει τον αγώνα, ο Ρόκι αποδεικνύει την αξία του και κερδίζει την καρδιά της Έιντριαν, της υπαλλήλου του συνοικιακού καταστήματος κατοικιδίων.

Κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Το φιλμ γυρίστηκε με προϋπολογισμό κάτω από 1 εκατομμύριο δολάρια, με τον τότε άγνωστο Σταλόνε να γράφει το σενάριο σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρει δουλειά ως ηθοποιός. Η ταινία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και έγινε η πιο εμπορική αθλητική ταινία της εποχής της, ενώ τα πολυάριθμα σίκουελ την καθιέρωσαν ως το πιο επιτυχημένο αθλητικό κινηματογραφικό franchise, σύμφωνα με το Γκίνες.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας του 1976

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Η Φιλαδέλφεια καθιέρωσε την πρώτη «Ημέρα Ρόκι» το 2023 παρουσία του Σταλόνε, επεκτείνοντας τους εορτασμούς σε ένα εβδομαδιαίο «Rocky Fest» την επόμενη χρονιά.

Οι φετινές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 29 Σεπτεμβρίου με την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του Σταλόνε, με τίτλο «The Steps».

