Daily Mail: Αυτές οι φαινομενικά «αθώες» ράτσες σκύλων μπορούν να αποβούν θανατηφόρες - iefimerida.gr

Το τελευταίο περιστατικό θανάτου από σκύλο στην Αγγλία έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για το ποιες ράτσες σκύλων είναι επικίνδυνες.



Την περασμένη Παρασκευή, μια 19χρονη δέχθηκε ένα θανατηφόρο δάγκωμα στο λαιμό της από τον σκύλο της, την 7χρονη Σάι, στο Έσεξ. Ο πατέρας της ήταν αυτός που τη βρήκε πεσμένη στο πάτωμα του υπνοδωματίου της.



Η 7χρονη Σάι που σκότωσε την 19χρονη ιδιοκτήτριά της

Ο σκύλος της, ένα 7χρονο ημίαιμο Λάρτσερ δεν συγκαταλέγεται στις ράτσες που θεωρούνται επικίνδυνες, με την οικογένειά της μάλιστα, να λέει ότι δεν είχε δείξει ποτέ σημάδια επιθετικότητας.



Από τι επηρεάζεται η επιθετική συμπεριφορά των σκύλων

Και τώρα, κτηνίατροι αποκαλύπτουν ποιες ράτσες έχουν εμπλακεί στα περισσότερα θανατηφόρα περιστατικά τα τελευταία 35 χρόνια και προς έκπληξη πολλών, στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται και αρκετά μικρόσωμα, φαινομενικά «αθώα» σκυλιά.

Μιλώντας στη Daily Mail, εκπρόσωπος της RSPCA δήλωσε: «Το γεγονός ότι κάποια σκυλιά είναι μεγαλόσωμα και δυνατά δεν σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν επιθετική συμπεριφορά από οποιοδήποτε άλλο είδος σκύλου». Μάλιστα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, πέντε ράτσες θεωρούνται τόσο επικίνδυνες που έχουν απαγορευτεί. Πρόκειται για τα Pit Bull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro και XL Bully.

Σκύλος ράτσας Dogo Argentino

Βέβαια, όπως επισημαίνει η RSPCA, «δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική έρευνα» που να αποδεικνύει ότι αυτές οι φυλές ή τύποι είναι πιο επιθετικοί από άλλους σκύλους. Η επιθετική συμπεριφορά μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο τρόπος εκτροφής, ανατροφής και οι εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους», εξηγεί.

Staffordshire Bull Terrier

Ποιες ράτσες σκύλων έχουν επιδείξει επιθετική συμπεριφορά;



Με κριτήριο τα θανατηφόρα περιστατικά που έχουν σημειωθεί στην Αγγλία τα τελευταία 28 χρόνια, αυτές οι ράτσες ενεπλάκησαν στα περισσότερα. Πρώτα ήταν τα Staffordshire Bull Terrier, ακολουθούμενα από τα American Bulldogs, τα German Shepherds και τα Pit Bull Terrier. Στη συνέχεια, πιο συχνά εμφανίζονταν τα French Mastiffs, οι τύποι Staffy και τα Rottweilers.

Σκύλος French Mastiff

Τα υπόλοιπα περιστατικά αφορούσαν ένα Alapaha, ένα Bull Mastiff διασταύρωση, ένα ημίαιμο, ένα German Shepherd–Doberman διασταύρωση, ένα Neapolitan Mastiff, ένα Springer, ένα Springer ή μίξη με bull φυλή, έναν τύπο τεριέ και ένα Weimaraner.

Παράλληλα, στα θανατηφόρα περιστατικά με θύματα παιδιά περιλαμβάνονταν και αρκετές μικρόσωrierμες φυλές. Ένα Alaskan Malamute ενεπλάκη σε θανατηφόρα επίθεση, όπως επίσης ένα Lakeland Terrier, δύο Jack Russell και ένα Terrier.

Jack Russell Terrier

«Όλοι οι σκύλοι είναι διαφορετικοί»

Μιλώντας στη Daily Mail, εκπρόσωπος της RSPCA δήλωσε: «Η επιθετική συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον τρόπο εκτροφής ενός σκύλου και στις εμπειρίες που αποκτά κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όλοι οι σκύλοι είναι διαφορετικοί και το αν θα εκδηλώσουν επιθετική συμπεριφορά εξαρτάται από το πώς έχουν εκτραφεί, ανατραφεί και από τις εμπειρίες τους».

Το Kennel Club συμφωνεί με τη RSPCA, επισημαίνοντας ότι «καμία ράτσα σκύλου δεν είναι εκ φύσεως επικίνδυνη».

«Η επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι τα Pit Bull Terrier και οι συγγενικές ράτσες δεν διαφέρουν στη φυσιολογία από οποιαδήποτε άλλη ράτσα σκύλου», αναφέρεται στην ιστοσελίδα του.

«Ο δρ Lehr Brisbin από το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια έχει αποδείξει ότι η δομή της γνάθου των Pit Bull Terrier δεν διαφέρει από εκείνη άλλων σκύλων όσον αφορά το 'κλείδωμα' της γνάθου — απλώς διαθέτουν ισχυρούς μύες, όπως και πολλές άλλες ράτσες».