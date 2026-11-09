Σε 10 χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση για βιασμό καταδικάστηκε ο ηθοποιός Ράσελ Μπραντ - iefimerida.gr

Ο Βρετανός κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε σε 10 χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση για σειρά σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος τεσσάρων γυναικών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον τεσσάρων γυναικών μετά από δίκη τεσσάρων εβδομάδων. Τα αδικήματα που του αποδόθηκαν διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 2004-2009.

Οι κατηγορίες είδαν το φως της δημοσιότητας το 2023, μετά την προβολή ντοκιμαντέρ του Channel 4, που ερευνούσε τη συμπεριφορά του. Μετά τη μετάδοσή του, αρκετές γυναίκες προχώρησαν σε επίσημες καταγγελίες.

Παρά την καταδίκη του, το δικαστήριο τον αθώωσε για δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού που αντιμετώπιζε, καθώς και για μία κατηγορία η οποία αφορούσε απόπειρα άσεμνης επίθεσης σε βάρος άλλων γυναικών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς ο ηθοποιός παραμένει υπό διερεύνηση για πρόσθετες καταγγελίες βιασμού, οι οποίες έχουν υποβληθεί από δύο ακόμη γυναίκες.

Η υπόθεση, που απασχόλησε έντονα τη βρετανική κοινή γνώμη, ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελίες γυναικών, οι οποίες μίλησαν δημόσια για όσα υποστηρίζουν ότι βίωσαν.

Ο 51χρονος κατηγορούμενος φέρεται να αξιοποίησε τη φήμη και την αναγνωρισιμότητά του προκειμένου να προσεγγίζει γυναίκες, ενεργώντας ως «υπολογισμένος σεξουαλικός θηρευτής», σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι εισαγγελείς.

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Ποιες είναι οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία βιασμού και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, έπειτα από δίκη στο Δικαστήριο του Σάουθγουορκ που διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες.

Τα αδικήματα αφορούν τέσσερις διαφορετικές γυναίκες και φέρεται να διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από το 2004 έως το 2009.

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Οι καταγγελίες ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη μετάδοση, το 2023, ενός ντοκιμαντέρ της εκπομπής «Dispatches», του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Channel 4, το οποίο ερευνούσε τη συμπεριφορά του Μπραντ. Μετά την προβολή του, αρκετές γυναίκες προχώρησαν σε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ωστόσο, το δικαστήριο τον έκρινε αθώο για δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού, καθώς και για μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης.

Παρά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δικαστικής υπόθεσης, οι έρευνες γύρω από τον Ράσελ Μπραντ δεν έχουν τελειώσει. Όπως δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Sky News, ο ηθοποιός εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση για πρόσθετες καταγγελίες βιασμού, οι οποίες έχουν υποβληθεί από δύο ακόμη γυναίκες.