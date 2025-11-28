Ο ράπερ EsDeeKid κάνει ντεμπούτο στο Billboard 200 εν μέσω εικασιών ότι είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ - iefimerida.gr

Ο underground ράπερ από το Λίβερπουλ, EsDeeKid, κάνει ντεμπούτο στο Billboard 200, επιτυχία που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ευρέως διαδεδομένη φήμη ότι είναι κρυφά ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ.

Η εικασία διατυπώθηκε πρώτη φορά με ένα viral βίντεο στο TikTok στις 11 Νοεμβρίου, που υποστήριζε ότι ο ράπερ που φορά μπαλακλάβα και κρατά κρυφή την ταυτότητά του είναι στην πραγματικότητα ο Σαλαμέ, ο οποίος επικεντρώνεται αυτό το διάστημα στην καμπάνια των Όσκαρ για την επερχόμενη ταινία του «Marty Supreme».

Αν και η εικασία είναι εντελώς αναπόδεικτη, διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας γρήγορα εκατομμύρια νέους ακροατές.

Σύμφωνα με το Luminate, τα επίσημα on-demand streams του EsDeeKid αυξήθηκαν δραματικά από 5,8 εκατομμύρια (7-13 Νοεμβρίου) σε πάνω από 9,005 εκατομμύρια (14-20 Νοεμβρίου).

Σε διάστημα τριών εβδομάδων, η δραστηριότητα streaming του ράπερ στον κατάλογο αυξήθηκε σε ποσοστό πάνω από 145%.

Αυτή η ώθηση ήταν αρκετά σημαντική για να εκτοξεύσει το ντεμπούτο άλμπουμ του, Rebel, στα charts του Billboard για πρώτη φορά και να κατακτήσει τη θέση Νο. 131 στο Billboard 200.

Ούτε ο EsDeeKid ούτε ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχουν σχολιάσει την εικασία. Ανεξάρτητα από την πραγματική ταυτότητα του ράπερ, η φήμη οδήγησε στο απροσδόκητο ντεμπούτο του EsDeeKid στο Billboard και έχει δώσει στην προηγουμένως underground καριέρα του μια σημαντική ώθηση.

