Ο Πύρρος Δήμας απαντά στις αντιδράσεις για τη δημοπράτηση της Ολυμπιακής δάδας -«Ήταν για καλό σκοπό» - iefimerida.gr

Δηλώσεις, σχετικά με τις αντιδράσεις για τη δημοπράτηση της Ολυμπιακής δάδας, που είχε μεταφέρει ο ίδιος ως λαμπαδηδρόμος το 2012, έκανε ο Πύρρος Δήμας.

Ο τετράκις Ολυμπιονίκης εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Cash or Trash» και διέθεσε προς δημοπρασία την Ολυμπιακή δάδα που κράτησε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.

Τελικά, η δάδα πωλήθηκε για το ποσό των 10.200 ευρώ, τα οποία ο Πύρρος Δήμας δώρισε στα Παιδικά Χωριά SOS.

Η κίνηση του Πύρρου Δήμα προκάλεσε την αντίδραση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία με επιστολή στον τηλεοπτικό σταθμό Star, όπου προβάλλεται η εκπομπή, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι: «Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα».

Στενοχωρημένος ο Πύρρος Δήμας από τα αρνητικά σχόλια

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο Πύρρος Δήμας ανέφερε ότι είναι στενοχωρημένος για τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί για την κίνησή του, ενώ τόνισε ότι εφάρμοσε στην πράξη το Ολυμπιακό ιδεώδες.

«Ούτε σκοπό είχα να προσβάλω τίποτα, ούτε προσωπική είναι η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το Ολυμπιακό ιδεώδες. Είμαι στενοχωρημένος για τα αρνητικά σχόλια. Την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά ο Πύρρος Δήμας.