Το θρυλικό τραγούδι «Purple Rain» γίνεται μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ -Ποιος θα υποδυθεί τον Prince - iefimerida.gr

Μία μοναδική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν οι λάτρεις του μιούζικαλ που θα βρεθούν στο Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης την ερχόμενη άνοιξη.

Για πρώτη φορά, η θρυλική ταινία «Purple Rain» με πρωταγωνιστή τον Prince μεταφέρεται στο Μπρόντγουεϊ, και συγκεκριμμένα στο εμβληματικό Majestic Theater.

Το έργο έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του το 2025 στη γενέτειρα του Prince, τη Μινεάπολη, σε σκηνοθεσία της Λιλεάνα Μπλέιν-Κρουζ (Lileana Blain-Cruz) και με τον Κρις Κόλινς (Kris Kollins) στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

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Αυτή τη φορά, το μιούζικαλ θα κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη άνοιξη, ξεκινώντας τις δοκιμαστικές παραστάσεις τον Μάρτιο, και οι παραγωγοί ανακοίνωσαν τον πρωταγωνιστή.

Ο Τζόρνταν Φίσερ στον ρόλο του «The Kid»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζόρνταν Φίσερ - με επιτυχημένη πορεία στο νεοϋορκέζικο θέατρο μέσα από παραστάσεις όπως τα «Hadestown», «Dear Evan Hansen», «Sweeney Todd» και «Hamilton» - θα ενσαρκώσει τον «The Kid», τον ρόλο που σφράγισε ο θρυλικός σταρ στην ομώνυμη ταινία.

Σύμφωνα με το ΑP, τα υπόλοιπα μέλη του θιάσου θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

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Η υπόθεση του «Purple Rain» αντλεί στοιχεία από τη ζωή του Prince -

τον «πρίγκιπας της ποπ» που έφυγε από τη ζωή στις 21 Απριλίου 2016, σε ηλικία 57 ετών.

Η ταινία του 1984 ήταν ένα εμβληματικό μουσικό δράμα, με πρωταγωνιστή τον Prince στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Η πλοκή ακολουθεί την πορεία ενός ανερχόμενου ροκ μουσικού στα κλαμπ της Μινεάπολης, καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε μια ταραχώδη οικογενειακή ζωή κι έναν νέο έρωτα.

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Η ομώνυμη ταινία είχε αποσπάσει Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού, περιλαμβάνοντας εμβληματικές επιτυχίες όπως τα «Let’s Go Crazy», «When Doves Cry» και «Take Me With U», ενώ το soundtrack τιμήθηκε με δύο Grammys.