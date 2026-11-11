Ψυχολόγος εξηγεί 7 χαρακτηριστικά προσωπικότητας των ανθρώπων που περπατούν γρήγορα - iefimerida.gr

Μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων που μετακινούνται, είναι εύκολο να διακρίνει κανείς ποιος ανήκει σε ποια κατηγορία.

Παρόλο που όσοι περπατούν γρήγορα και όσοι περπατούν αργά μπορεί να ενοχλούνται μεταξύ τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το σημείο Α στο σημείο Β, οι διαφορές τους είναι πολύ βαθύτερες σε ψυχολογικό επίπεδο. Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που περπατούν γρήγορα τείνουν να έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, αν και τα επιστημονικά στοιχεία είναι ισχυρότερα για κάποια από αυτά σε σχέση με άλλα.

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Για παράδειγμα, όσοι περπατούν γρήγορα μπορεί να είναι πιο ευσυνείδητοι. «Η ευσυνειδησία είναι το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που συνδέεται με την οργάνωση, την πειθαρχία και την αξιοπιστία», αναφέρει στο Upworthy η Christal Castagnozzi, ψυχολόγος και κλινική διευθύντρια της Thrive Psychology Health Group. «Τα άτομα με υψηλό βαθμό ευσυνειδησίας τείνουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον χρόνο τους και να κινούνται με συγκεκριμένο σκοπό.

Η έρευνα δείχνει ότι όσοι περπατούν γρήγορα συνήθως επιδεικνύουν συμπεριφορά προσανατολισμένη στην επίτευξη στόχων, η οποία αποτελεί βασικό γνώρισμα αυτού του χαρακτηριστικού. Αυτό συχνά αντανακλά την ικανότητά τους να είναι παραγωγικοί, να παραμένουν προσηλωμένοι στους στόχους τους και να λειτουργούν αποτελεσματικά».

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας όσων περπατούν γρήγορα

Ακολουθούν έξι ακόμη χαρακτηριστικά προσωπικότητας που ερευνητές και ψυχολόγοι έχουν συνδέσει με το γρήγορο περπάτημα.

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Είναι εξωστρεφείς

Όσοι περπατούν γρήγορα μπορεί επίσης να είναι πιο εξωστρεφείς, αν και τα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με αυτή τη σύνδεση δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα.

«Η εξωστρέφεια είναι το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που συνδέεται με την κοινωνικότητα, την ενεργητικότητα και την άντληση ενέργειας από την κοινωνική αλληλεπίδραση», εξηγεί η Castagnozzi. «Τα άτομα αυτά έχουν γενικά υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας και ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα που τα κρατούν απασχολημένα τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Μελέτες δείχνουν ότι οι εξωστρεφείς τείνουν να κινούνται περισσότερο και να έχουν πιο ενεργητική γλώσσα του σώματος. Ένας ταχύτερος ρυθμός βαδίσματος συνάδει με αυτά τα χαρακτηριστικά, καθώς αντανακλά την αυξημένη ενεργητικότητά τους».

Έχουν χαμηλά επίπεδα νευρωτισμού

«Ο νευρωτισμός σχετίζεται με την τάση μας να ανησυχούμε, να αντιδρούμε έντονα και να είμαστε ευαίσθητοι στο στρες. Επομένως, τα άτομα με χαμηλά επίπεδα νευρωτισμού τείνουν να είναι πιο ήρεμα, ανθεκτικά και συναισθηματικά σταθερά», εξηγεί η Castagnozzi. «Μεγάλες μελέτες δείχνουν ότι οι συναισθηματικά σταθεροί άνθρωποι περπατούν πιο γρήγορα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει επειδή καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια σε υπερβολικές σκέψεις και προβληματισμούς, με αποτέλεσμα να κινούνται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και άνεση».

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Είναι ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες

Όσοι περπατούν γρήγορα μπορεί επίσης να είναι πιο τολμηροί και πρόθυμοι να δοκιμάσουν νέα πράγματα.

«Η δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που συνδέεται με τη φαντασία, την καινοτομία και την περιέργεια», προσθέτει η Castagnozzi. «Αν και δεν συνδέεται άμεσα με την ταχύτητα βαδίσματος, η διάθεση για καινοτομία και ο ενθουσιασμός που χαρακτηρίζουν αυτά τα άτομα μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τα οδηγούν σε ταχύτερο ρυθμό περπατήματος».

Είναι ευχάριστοι και συνεργάσιμοι

Η σχέση ανάμεσα στη συνεργατικότητα και την ταχύτητα βαδίσματος είναι λιγότερο σαφής, ωστόσο, σύμφωνα με την ψυχολόγο, ενδέχεται να υπάρχει κάποια σύνδεση.

«Η συνεργατικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που συνδέεται με τη ζεστασιά, τη συμπόνια και τη διάθεση για συνεργασία», αναφέρει η Castagnozzi. «Τα άτομα με υψηλό βαθμό συνεργατικότητας μπορούν να προσαρμόζουν την ταχύτητα του βαδίσματός τους ώστε να συμβαδίζουν με το άτομο που τα συνοδεύει. Έτσι, ενδέχεται κατά καιρούς να περπατούν με ταχύτερο ρυθμό».

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Είναι δυναμικοί

Όσοι περπατούν γρήγορα μπορεί επίσης να είναι πιο δυναμικοί από εκείνους που περπατούν αργά, σύμφωνα με την ψυχολόγο.

«Ο δυναμισμός είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που συνδέεται με την αυτοπεποίθηση και την ανάληψη πρωτοβουλιών», αναφέρει η Castagnozzi. «Οι άνθρωποι που διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό τείνουν συχνά να κινούνται με συγκεκριμένο σκοπό και σαφή αίσθηση κατεύθυνσης. Η έρευνα υποστηρίζει ότι τα δυναμικά άτομα συχνά εμφανίζουν ταχύτερο ρυθμό βαδίσματος».

Είναι φιλόδοξοι

Όσοι περπατούν γρήγορα μπορεί επίσης να είναι πιο φιλόδοξοι, σύμφωνα με την ψυχολόγο.

«Η φιλοδοξία είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που συνδέεται με την εσωτερική επιθυμία για εξέλιξη και επίτευξη ουσιαστικών στόχων», εξηγεί η Castagnozzi. «Τα άτομα αυτά μπορεί συχνά να αισθάνονται μια φυσική ανάγκη να ενεργούν άμεσα, γεγονός που ενδέχεται να αντανακλάται και στον ταχύτερο ρυθμό βαδίσματός τους. Τείνουν να δίνουν ιδιαίτερη αξία στην αποτελεσματικότητα, τη δράση και την προσήλωση στην επίτευξη των στόχων τους».

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Ο ρυθμός του περπατήματός σας αποκαλύπτει περισσότερα απ' όσα νομίζετε

Τίποτα από τα παραπάνω δεν σημαίνει ότι όσοι περπατούν αργά έχουν λιγότερη αυτοπεποίθηση ή ότι όσοι περπατούν γρήγορα είναι κατά κάποιον τρόπο καλύτεροι. Η προσωπικότητα δεν λειτουργεί με απόλυτους κανόνες και σίγουρα δεν μπορεί να προσδιοριστεί μόνο από κάτι τόσο απλό όσο η ταχύτητα με την οποία μετακινείται κανείς από το σημείο Α στο σημείο Β. Ωστόσο, είναι μια ενδιαφέρουσα υπενθύμιση ότι το σώμα μας μεταδίδει συνεχώς μικρές ενδείξεις για το ποιοι είμαστε, πολύ πριν ακόμη πούμε την πρώτη μας λέξη.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα προσπαθείτε να προσπεράσετε ένα πλήθος ανθρώπων που περπατούν πιο αργά ή που κάποιος βιαστικός περαστικός θα σας πιέζει να επιταχύνετε το βήμα σας, θυμηθείτε ότι δεν πρόκειται απλώς για την ταχύτητα του περπατήματος. Ίσως είναι ακόμη μία μικρή, αυθόρμητη ένδειξη του τρόπου με τον οποίο πορεύεστε και στην υπόλοιπη ζωή σας.