Ψυχολογία: Όσοι ευχαριστούν υπερβολικά για μικρές χάρες, συχνά δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η βοήθεια δίνεται χωρίς αντάλλαγμα - iefimerida.gr

Έχετε παρατηρήσει ανθρώπους που ζητούν συγγνώμη χωρίς λόγο ή λένε «ευχαριστώ» ξανά και ξανά ακόμη και για μια μικρή εξυπηρέτηση; Σύμφωνα με την ψυχολογία, αυτή η συμπεριφορά δεν αποτελεί απλώς ένδειξη ευγένειας.

Συχνά συνδέεται με βαθύτερες συναισθηματικές εμπειρίες και τον τρόπο με τον οποίο έχουν μάθει να αντιλαμβάνονται τη βοήθεια και την υποστήριξη από τους άλλους.

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Όταν η βοήθεια δεν θεωρείται δεδομένη

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι άνθρωποι που ευχαριστούν υπερβολικά για μικρές χάρες μπορεί να εξακολουθούν να εκπλήσσονται όταν κάποιος τους προσφέρει βοήθεια χωρίς αντάλλαγμα ή κρυφές προϋποθέσεις. Συχνά πρόκειται για άτομα που στο παρελθόν βίωσαν σχέσεις όπου η στήριξη συνοδευόταν από υποχρεώσεις, κριτική ή προσδοκίες ανταπόδοσης.

Έτσι, όταν συναντούν μια πράξη καλοσύνης που δεν συνοδεύεται από όρους, η αντίδρασή τους είναι μια έντονη έκφραση ευγνωμοσύνης, καθώς η εμπειρία αυτή δεν θεωρείται αυτονόητη.

Η διαφορά ανάμεσα στην ευγνωμοσύνη και την ενοχή

Η ερευνήτρια Jo-Ann Tsang, η οποία έχει μελετήσει εκτενώς το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη όταν αντιλαμβάνονται μια πράξη ως γνήσια προσφορά και όχι ως κίνηση που αποσκοπεί σε κάποιο όφελος. Παράλληλα, η ευγνωμοσύνη διαφέρει από το αίσθημα υποχρέωσης ή «χρέους» προς τον άλλον.

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Οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι η υγιής ευγνωμοσύνη ενισχύει τις σχέσεις και την ψυχική ευεξία. Αντίθετα, όταν κάποιος αισθάνεται ότι πρέπει να ανταποδώσει άμεσα κάθε μικρή χάρη, ενδέχεται να βιώνει άγχος ή δυσκολία στο να αποδεχτεί τη φροντίδα των άλλων.

Μπορεί να σχετίζεται με την ανάγκη αποδοχής

Η έντονη ευγνωμοσύνη για μια μικρή χάρη δεν οφείλεται πάντα στο μέγεθος της πράξης. Σύμφωνα με μελέτη της ψυχολόγου Sara Algoe, η ευγνωμοσύνη λειτουργεί ως κοινωνικό σήμα: όταν κάποιος ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας, μας δείχνει ότι μας καταλαβαίνει, μας εκτιμά και νοιάζεται για εμάς.

Γι’ αυτό μια μικρή βοήθεια μπορεί να έχει μεγάλη συναισθηματική αξία. Δεν είναι η ίδια η χάρη που συγκινεί τόσο, αλλά το αίσθημα ότι κάποιος μας «είδε» πραγματικά και επέλεξε να μας στηρίξει. Έτσι, η υπερβολική ευχαρίστηση μπορεί να αντανακλά βαθιά ανάγκη για αποδοχή, αναγνώριση ή ασφάλεια στις σχέσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπερβολική ευγνωμοσύνη συνδέεται με την ανάγκη για αποδοχή και επιβεβαίωση. Άτομα που έχουν μεγαλώσει σε περιβάλλον όπου η αναγνώριση και η επιβράβευση ήταν περιορισμένες μπορεί να αναπτύξουν μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στις πράξεις καλοσύνης των άλλων.

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Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, όταν η συνεχής ανάγκη να ευχαριστούν τους πάντες συνοδεύεται από ενοχές, φόβο απόρριψης ή αδυναμία να θέσουν όρια, τότε ίσως κρύβονται βαθύτερα ζητήματα αυτοεκτίμησης.

Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η ευγνωμοσύνη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την ανάπτυξη υγιών κοινωνικών σχέσεων και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Το «κλειδί», όμως, βρίσκεται στην ισορροπία: να εκφράζουμε την εκτίμησή μας χωρίς να αισθανόμαστε διαρκώς υπόχρεοι.