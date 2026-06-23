Ψυχολογία: Οι άνθρωποι που αργούν πάντα δεν το κάνουν επίτηδες, αλλά είναι αποτέλεσμα νοητικών προτύπων - iefimerida.gr

Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους που αργούν σε όλες τις υποχρεώσεις τους και συνδέουμε αυτή τη συμπεριφορά με χαρακτηριστικά αναρχίας ή έλλειψης σεβασμού, κάτι που έρχεται η ψυχολογία να το ανατρέψει.

Βέβαια, η ψυχολογία έρχεται να ανατρέψει λίγο αυτή την εκτίμηση, με ειδικούς να υποστηρίζουν ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι κάτι που γίνεται ασυναίσθητα και είναι αποτέλεσμα νοητικών προτύπων που ενισχύονται με τα χρόνια και δύσκολα μπορεί να αλλάξει.

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Διαφορετική αντίληψη του χρόνου

Ένας από τους πιο μελετημένους παράγοντες από τους ψυχολόγους είναι ο τρόπος με τον οποίο κάθε άτομο αντιλαμβάνεται την πάροδο του χρόνου.

Ορισμένα άτομα τείνουν να υποτιμούν τον χρόνο που θα χρειαστούν για να ολοκληρώσουν μια εργασία, να μετακινηθούν ή να ετοιμαστούν για να βγουν από το σπίτι.

Ως αποτέλεσμα, προγραμματίζουν τις δραστηριότητές τους με βάση μια εκτίμηση που δεν είναι ρεαλιστική, γεγονός που καταλήγει να προκαλεί επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτή η χρονική αντίληψη δεν είναι πάντα κάτι συνειδητό. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ειλικρινά ότι θα φτάσουν εγκαίρως γιατί ο εγκέφαλός τους υπολογίζει με αισιόδοξο τρόπο τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων. Όταν αυτή η συμπεριφορά επαναλαμβάνεται για χρόνια, καταλήγει να μετατραπεί σε ένα αυτόματο μοτίβο που είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί.

Κάτι παραπάνω από μια απροσεξία



Έρευνες που αφορούν ζητήματα ψυχολογίας δείχνουν ότι υπάρχουν παράγοντες, όπως η υπερβολική αισιοδοξία, η παρορμητικότητα, η χαμηλή οργάνωση ή η μειωμένη ικανότητα προγραμματισμού που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την τάση να καθυστερούν.

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Ωστόσο, δεν υπάρχει ένα μόνο προφίλ αργοπορημένου ατόμου. Ορισμένα άτομα συσσωρεύουν πάρα πολλές υποχρεώσεις στην ατζέντα τους, άλλα αποσπώνται εύκολα και μερικοί απλώς χάνουν την αίσθηση του χρόνου όταν είναι συγκεντρωμένοι σε μια δραστηριότητα που τους φαίνεται διεγερτική.

Υπάρχουν ακόμη και περιπτώσεις όπου η αργοπορία σχετίζεται με τις δυσκολίες των ατόμων να διαχειριστούν τις προτεραιότητές τους.

Μακριά από το να είναι απλώς θέμα κακής ανατροφής, η αναποδιά αντικατοπτρίζει το πώς ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται τον χρόνο και οργανώνει τις εργασίες.

Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών βοηθά να εξηγηθεί γιατί ορισμένα άτομα φτάνουν συχνά αργά και, κυρίως, αποδεικνύει ότι η αλλαγή είναι δυνατή όταν εντοπίζονται οι αιτίες πίσω από τη συμπεριφορά.