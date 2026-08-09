Οι τεχνικοί επιβεβαιώνουν: «Αν το ψυγείο σας δεν παγώνει το καλοκαίρι, οφείλεται στο ότι δεν ελέγξατε αυτή τη λεπτομέρεια» - iefimerida.gr

Τις ημέρες του καύσωνα, μπορεί να δείτε το ψυγείο σας να «γονατίζει», ή να εμφανίζει περίεργες ενδείξεις στην οθόνη του.

Η πρώτη αντίδραση των περισσότερων ίσως είναι να κατεβάσετε τη θερμοκρασία στον θερμοστάτη. Οι ειδικοί όμως επισημαίνουν πως η απάντηση στο πρόβλημα βρίσκεται αλλού.

Δεν παγώνει το ψυγείο το καλοκαίρι: Μάλλον δεν χάλασε

Τα ψυγεία έχουν ένα χαρακτηριστικό που είναι σημαντικό να προσέξετε κατά την αγορά, ανάλογα με την χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Το κρίσιμο μέγεθος έχει να κάνει με τις ποσότητες φαγητού που καταψύχετε.

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Κάποιος που συνηθίζει να κρατά αποθηκευμένες στην κατάψυξη μεγάλες ποσότητες φαγητού, δεν πρέπει να διαλέξει την ίδια συσκευή με κάποιον που έχει στην κατάψυξη μόνο… παγάκια.

Τι είναι η ικανότητα κατάψυξης με παραδείγματα

Το μέγεθος αυτό λέγεται ικανότητα κατάψυξης και μετριέται σε κιλά ανά 24 ώρες (kg/24h). Δείχνει πόσα κιλά φρέσκων τροφίμων μπορεί να καταψύξει το ψυγείο μέσα σε 24 ώρες, υπό συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμής.

Για παράδειγμα:

4 kg/24h → το ψυγείο μπορεί να καταψύξει περίπου 4 κιλά φρέσκων τροφίμων σε 24 ώρες.

10 kg/24h → σημαντικά μεγαλύτερη ικανότητα κατάψυξης.

15 kg/24h → ακόμη ισχυρότερη και ταχύτερη κατάψυξη.

Προσοχή, η ικανότητα κατάψυξης δεν ταυτίζεται με την χωρητικότητά της. Η τελευταία μετριέται σε λίτρα.

Δεν σημαίνει ότι η κατάψυξη μπορεί να χωρέσει τόσα κιλά συνολικά. Είναι διαφορετικό από τη χωρητικότητα, που μετριέται σε λίτρα.

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Το καλοκαίρι η κατάψυξη του ψυγείου «ζορίζεται». Καθώς η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ ανεβασμένη, τείνουμε να βάζουμε περισσότερα τρόφιμα εκεί καθώς αυτά αλλοιώνονται πιο γρήγορα σε θερμοκρασία δωματίου ή στην συντήρηση. Επίσης η πόρτα της ανοίγει πιο συχνά κι άρα υπάρχουν απώλειες.

Αν γεμίσετε τον καταψύκτη με μία φορά με κρέας, ψάρι, πάγο ή φρεσκομαγειρεμένα φαγητά σε δοχεία, ένα μοντέλο χαμηλής χωρητικότητας θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να σταθεροποιηθεί. Θα σας δώσει την εντύπωση ότι δεν παγώνει, ακόμα και αν δεν υπάρχει βλάβη.

Πώς να αποτρέψετε την υπερφόρτωση της συσκευής

Οι τεχνικοί συνιστούν να κατανέμετε τα φορτία, να ψύχετε τα τρόφιμα στο ψυγείο πριν τα καταψύξετε και να ενεργοποιείτε εκ των προτέρων τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης, εάν ο κατασκευαστής την παρέχει.

Συνιστάται επίσης να αφήνετε χώρο για την κυκλοφορία του αέρα, να μην καλύπτετε τις εσωτερικές οπές εξαερισμού και να αποφεύγετε να τοποθετείτε τρόφιμα που είναι ακόμα ζεστά, καθώς αυτό αυξάνει την υγρασία και ανεβάζει τη θερμοκρασία του θαλάμου.