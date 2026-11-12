Ψωμί με προζύμι ή ψωμί ολικής άλεσης: Ποιο είναι πιο υγιεινό, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Στον φούρνο, το προζύμι και το ολικής άλεσης διεκδικούν τον τίτλο του υγιεινού. Όμως, το ένα αφορά τη ζύμωση και το άλλο το αλεύρι, άρα δεν είναι αντίθετα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το ψωμί με προζύμι αφορά τη μέθοδο ζύμωσης με φυσικούς μικροοργανισμούς, ενώ ο όρος «ολικής άλεσης» αναφέρεται στο αλεύρι. Οι δύο έννοιες δεν είναι αντίθετες, καθώς ένα ψωμί ολικής μπορεί να παρασκευαστεί και με προζύμι.

Το ψωμί ολικής άλεσης υπερτερεί διατροφικά, καθώς διατηρεί ολόκληρο τον καρπό του δημητριακού, προσφέροντας περισσότερες φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα. Η κατανάλωσή του συνδέεται με καλύτερη υγεία του εντέρου και μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Οι ισχυρισμοί υγείας για το προζύμι, όπως η καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, δεν επιβεβαιώνονται απόλυτα από επιστημονικές μελέτες. Τα δεδομένα δεν επαρκούν για να αποδείξουν γενικευμένα οφέλη έναντι του ψωμιού με μαγιά.

Οι διαιτολόγοι συστήνουν την προτίμηση στο ψωμί ολικής άλεσης για καθημερινή κατανάλωση, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες. Ο ιδανικός συνδυασμός είναι ένα ψωμί 100% ολικής άλεσης που παρασκευάζεται με προζύμι.

Η διάκριση αυτή έχει μεγαλύτερη σημασία από την εμφάνιση, την τραγανή κόρα ή τις μεγάλες κυψέλες στην ψίχα. Ο τρόπος ζύμωσης δεν υποκαθιστά την ποιότητα του αλευριού.

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Αν συγκρίνουμε ένα λευκό ψωμί με προζύμι και ένα 100% ολικής άλεσης, η απάντηση είναι σαφής, αν και αξίζει να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες.

Προζύμι και ολική άλεση: Δύο έννοιες που συνδυάζονται

Το ψωμί με προζύμι παρασκευάζεται από ένα φυσικό προζύμι αλευριού και νερού, όπου συνυπάρχουν ζυμομύκητες και γαλακτικά βακτήρια.

Αυτά παράγουν αέρια και οργανικά οξέα, διαμορφώνοντας το άρωμα, την υφή και την οξύτητα του ψωμιού. Αν και διαφέρει από τη μαγιά αρτοποιίας, και οι δύο μέθοδοι εξυπηρετούν τη διόγκωση της ζύμης, επισημαίνει το abc.es.

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Αντίθετα, ο όρος «ολικής άλεσης» σημαίνει ότι χρησιμοποιείται ολόκληρος ο καρπός του δημητριακού (πίτουρο, φύτρο και ενδοσπέρμιο), ενώ το λευκό αλεύρι διατηρεί κυρίως το ενδοσπέρμιο. Η θρεπτική αξία εξαρτάται από το αλεύρι και όχι από τη μέθοδο ζύμωσης.

Στην Ευρώπη ο χαρακτηρισμός «100% ολικής άλεσης» απαιτεί αποκλειστικά αλεύρι ολικής άλεσης - ακόμη και στο ίδιο το προζύμι. Επομένως, ένα ψωμί με προζύμι μπορεί να είναι λευκό ή ολικής, και ένα ψωμί ολικής μπορεί να ζυμωθεί είτε με προζύμι είτε με μαγιά.

Το διατροφικό προβάδισμα της ολικής άλεσης

Διατηρώντας ολόκληρο τον καρπό, το ψωμί ολικής άλεσης προσφέρει περισσότερες φυτικές ίνες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και μέταλλα. Οι φυτικές ίνες ευνοούν την υγεία του εντέρου και το μικροβίωμα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συστήνει οι υδατάνθρακες να προέρχονται κυρίως από δημητριακά ολικής άλεσης, λαχανικά, φρούτα και όσπρια, με στόχο τουλάχιστον 25 γραμμάρια φυσικών ινών ημερησίως.

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Επιπλέον, μεγάλες μελέτες συνδέουν την κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης με χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ωστόσο, αυτό αφορά το συνολικό διατροφικό μοτίβο και δεν σημαίνει ότι μια φέτα ψωμί προλαμβάνει ασθένειες, ούτε ότι έχει σημαντικά λιγότερες θερμίδες από το λευκό. Επίσης, τα προϊόντα με απλή προσθήκη πίτουρου δεν ισοδυναμούν με τα αυθεντικά προϊόντα ολικής άλεσης.

Τι ισχύει τελικά για το προζύμι;

Η ζύμωση με προζύμι χαρίζει πλούσια γεύση, ιδιαίτερη υφή και μειώνει ορισμένες ενώσεις του αλευριού. Όμως, πολλοί από τους ισχυρισμούς υγείας που το συνοδεύουν δεν επιβεβαιώνονται απόλυτα:

Σάκχαρο στο αίμα: Συχνά λέγεται ότι προκαλεί μικρότερη αύξηση της γλυκόζης. Ωστόσο, συστηματική ανασκόπηση του Αυγούστου 2026 σε 27 μελέτες κατέληξε ότι τα δεδομένα δεν επαρκούν για να αποδείξουν γενικευμένη βελτίωση στη γλυκαιμία ή την ινσουλίνη σε σύγκριση με το ψωμί μαγιάς. Η ανταπόκριση εξαρτάται από το αλεύρι, την ποσότητα και το συνολικό γεύμα.

Απορρόφηση μετάλλων και πέψη: Η ζύμωση μειώνει το φυτικό οξύ, το οποίο εμποδίζει την απορρόφηση μετάλλων. Όμως, άλλη ανασκόπηση του 2026 έδειξε αντιφατικά αποτελέσματα ως προς τη μακροπρόθεσμη βελτίωση των αποθεμάτων σιδήρου. Επιπλέον, αν και μειώνει ορισμένους ζυμώσιμους υδατάνθρακες (FODMAPs), ένα ψωμί από σιτάρι ή σίκαλη δεν είναι αυτομάτως κατάλληλο για το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, ενώ τα βακτήρια του προζυμιού καταστρέφονται στο ψήσιμο - άρα δεν πρόκειται για προβιοτικό τρόφιμο.

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Η ετυμηγορία των διαιτολόγων

Η διαιτολόγος Βικτόρια Τέιλορ, από το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (British Heart Foundation), συστήνει να προτιμάμε το ψωμί ολικής άλεσης για καθημερινή κατανάλωση έναντι του λευκού με προζύμι, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες. Ο ιδανικός συνδυασμός είναι ένα ψωμί 100% ολικής άλεσης με προζύμι, αλλά και ένα απλό ολικής με μαγιά αποτελεί εξαιρετική επιλογή χωρίς περιττό κόστος.

Προσοχή χρειάζεται και στους τύπους αλευριού: ένα ψωμί ντίνκελ (όλυρας) με προζύμι μπορεί να είναι φτιαγμένο από ραφιναρισμένο αλεύρι. Το όνομα του δημητριακού δεν αρκεί.

Οδηγός σωστής επιλογής στον φούρνο

Ελέγξτε την ονομασία και το ποσοστό: Το σκούρο χρώμα ή οι σπόροι δεν εγγυώνται ότι το ψωμί είναι ολικής άλεσης (συχνά προστίθεται βύνη ή καραμελόχρωμα). Αναζητήστε την ένδειξη «100% ολικής άλεσης» ή το ακριβές ποσοστό.

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Διαβάστε τα συστατικά και το αλάτι: Στα συσκευασμένα ψωμιά, προτιμήστε όσα έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι ανά 100 γραμμάρια και υψηλή σε φυτικές ίνες.

Προσοχή στη γλουτένη: Η ζύμωση με προζύμι από σιτάρι, κριθάρι ή σίκαλη δεν εξαλείφει τη γλουτένη. Όσοι πάσχουν από κοιλιοκάκη πρέπει να επιλέγουν πιστοποιημένα προϊόντα χωρίς γλουτένη.

Το ψωμί στην καθημερινή διατροφή

Κανένα ψωμί δεν κάνει θαύματα από μόνο του. Στο πλαίσιο της μεσογειακής διατροφής, μια φέτα ψωμί ολικής άλεσης συνδυάζεται ιδανικά με ελαιόλαδο, λαχανικά ή πρωτεΐνη. Αν επιλέξετε μεταξύ λευκού με προζύμι και 100% ολικής άλεσης, το δεύτερο υπερτερεί διατροφικά.

Αν διαθέτει και σωστή ζύμωση με προζύμι, κερδίζετε το μέγιστο δυνατό όφελος. Το κλειδί δεν είναι οι ετικέτες-μόδα, αλλά τα αγνά υλικά, οι φυτικές ίνες και το μέτρο στο αλάτι.

