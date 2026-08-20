Ψεκάστε την πόρτα του σπιτιού με λευκό ξίδι, υγρό απορρυπαντικό και μαγειρική σόδα -Γιατί το προτείνουν, σε τι χρησιμεύει - iefimerida.gr

Τα έντομα είναι ένα πρόβλημα που εντοπίζεται σε αρκετά σπίτια, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να προσπαθείτε με διάφορους τρόπους να τα κρατήσετε μακριά.

Αντί να στραφείτε σε λύσεις με αρκετά ισχυρά χημικά προϊόντα, υπάρχει ένας μείγμα με απλά υλικά που μπορεί να βρει ο καθένας στην κουζίνα του, που μπορεί να λύσει το πρόβλημα.

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Πρόκειται για ένα μείγμα με λευκό ξίδι, υγρό απορρυπαντικό και μαγειρική σόδα, το οποίο μπορείτε να εφαρμόσετε στην είσοδο του σπιτιού σας, αλλά και περιμετρικά.

Ένας δυνατός συνδυασμός που διώχνει τα έντομα

Στο συγκεκριμένο μείγμα, το λευκό ξίδι μυρίζει έντονα, κάτι που αποπροσανατολίζει τα έντομα και τα οδηγεί μακριά από την περιοχή που έχετε ψεκάσει.

Λευκό ξίδι / Φωτογραφία: Shutterstock

Από την άλλη, το απορρυπαντικό βοηθάει το μείγμα να κολλήσει στην επιφάνεια που έχετε ψεκάσει και ενισχύει το «μπλόκο» που θέλετε να δημιουργήσετε για τα έντομα.

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Τέλος, η μαγειρική σόδα είναι ένα επιπλέον συστατικό που ενισχύει τον καθαρισμό της περιοχής, απομακρύνοντας και τις οσμές που ενδέχεται να προσελκύουν έντομα.

Έτσι, αυτά τα τρία στοιχεία όταν τα αναμείξετε δημιουργούν μία απλή και οικονομική λύση που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από το σπίτι σας.

Πώς να φτιάξετε το μείγμα

Η παρασκευή του είναι εξίσου εύκολη, καθώς αρκεί να συνδυάσετε σε ίσες ποσότητες λευκού νερού και ξιδιού, προσθέτοντας μία σταγόνα υγρού απορρυπαντικού και μία κουταλιά μαγειρικής σόδας.

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Μπορείτε να τα τοποθετήσετε σε ένα ψεκαστήρι, το οποίο όμως πρέπει να ανακινείτε καλά πριν από κάθε χρήση, καθώς ενδέχεται τα συστατικά να διαχωριστούν με την πάροδο του χρόνου.

Εφαρμόστε απευθείας στην εξώπορτα και γενικότερα σε περιοχές που έχετε παρατηρήσει να κυκλοφορούν μυρμήγκια ή γενικά έντομα. Καλό είναι να επαναλαμβάνετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικά μετά από βροχές ή αν καθαρίσετε την εκάστοτε επιφάνεια, καθώς η οσμή χάνεται με την πάροδο του χρόνου.

Άλλα πράγματα που πρέπει να κάνετε για να κρατήσετε μακριά από το σπίτι σας τα έντομα

Εκτός από το συγκεκριμένο μείγμα, καλό είναι γενικότερα να διατηρείτε καθαρούς τους χώρους και να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών, που προσελκύουν έντομα και ειδικά μέλισσες.

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Επιπλέον, ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές ή ανοίγματα κοντά στην πόρτα, αποκλείοντας σημεία από τα οποία θα μπορούσαν να μπουν έντομα στο σπίτι.

Σε περίπτωση που δείτε ότι το πρόβλημα παραμένει ή γίνεται χειρότερο, τότε καλό είναι να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό, ο οποίος και θα λύσει το πρόβλημα.