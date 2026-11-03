Πώς να είστε ευτυχισμένοι: Oι πρωτοπόροι της επιστήμης της ευτυχίας αποκαλύπτουν το μυστικό -Σχεδόν 600 χρόνια έρευνας σε μία φράση - iefimerida.gr

Οι ερευνητές ανέδειξαν ως άξονες την κάλυψη των βασικών αναγκών και έναν τρόπο ζωής που συμβαδίζει με τις αξίες και τις συνθήκες του καθενός.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Πρωτοπόροι ερευνητές της ευτυχίας αναδεικνύουν τις ανθρώπινες σχέσεις ως τον ακρογωνιαίο λίθο της ευημερίας. Το θέμα επανερχόταν διαρκώς στις συζητήσεις τους, επισκιάζοντας άλλους παράγοντες και επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό του ρόλο στην ικανοποίηση από τη ζωή.

Οι ίδιοι οι επιστήμονες εφαρμόζουν τα ευρήματά τους, καλλιεργώντας συνειδητά τις προσωπικές τους σχέσεις και δημιουργώντας υποστηρικτικά περιβάλλοντα στην εργασία. Η κοινωνική συμμετοχή αντιμετωπίζεται ως δεξιότητα που ενισχύει τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική επιτυχία.

Η ανάλυση επεκτείνεται στις κοινωνικές προκλήσεις, με τους ειδικούς να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την πτώση της ευημερίας των νέων. Αποδίδουν το φαινόμενο στις ανταγωνιστικές νοοτροπίες που μετατρέπουν συμμαθητές και συναδέλφους σε αντιπάλους.

Αμφισβητείται η παραδοχή ότι η ιδιοτελής αντιπαλότητα αποτελεί το κλειδί της προόδου. Αντιθέτως, προτείνονται η συνεργασία και η αμοιβαία φροντίδα ως ανώτεροι μηχανισμοί που επιτρέπουν στις κοινότητες και τα άτομα να ευδοκιμήσουν πραγματικά.

Νωρίτερα μέσα στο 2026, μια ομάδα ερευνητριών κάθισε, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, απέναντι σε μερικές από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης έρευνας για την ευτυχία. Ο στόχος ήταν φιλόδοξος και απλός μαζί: Να μάθουν τι έχουν διδαχθεί αυτοί οι άνθρωποι από συνολικά 600 χρόνια έρευνας και επαγγελματικής εμπειρίας.

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Τη συνάντηση οργάνωσαν η Λάρα Άκνιν, καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Σάιμον Φρέιζερ του Καναδά, η Κέλσι Ο'Κόνορ, ανώτερη ερευνήτρια στο Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών, και η Σέντε Στένλουντ, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Τούρκου στη Φινλανδία.

Μια ομάδα ικανή να εντοπίσει τα συστατικά μιας καλής ζωής

Στη συζήτηση συμμετείχαν πρωτοπόροι όπως ο Ρίτσαρντ Λέιαρντ, η Σόνια Λιουμπομίρσκι και ο Μάρτιν Σέλιγκμαν, οι άνθρωποι που μετέτρεψαν την ευτυχία σε σοβαρό επιστημονικό πεδίο. Χάρη στη δουλειά τους, το 90% των κρατών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) μετρά πλέον την ικανοποίηση των πολιτών από τη ζωή τους. Πολλοί παραμένουν δραστήριοι στα 80 και στα 90 τους: γράφουν, διδάσκουν, καθοδηγούν νεότερους. Αν υπήρχε μια ομάδα ικανή να εντοπίσει τα συστατικά μιας καλής ζωής, ήταν αυτή.

Τα πορίσματα της συζήτησης δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Happiness Studies. Οι πρωτοπόροι ανέδειξαν αρκετούς κεντρικούς άξονες: την κάλυψη των βασικών αναγκών, τις σχέσεις, την εργασία με νόημα και έναν τρόπο ζωής που συμβαδίζει με τις αξίες και τις συνθήκες του καθενός. Κοιτώντας μπροστά, εξέφρασαν ανησυχία για τις ανισότητες και για την υποχώρηση της ευημερίας των νέων. Το θέμα όμως που επανερχόταν περισσότερο από κάθε άλλο ήταν η σημασία και η χαρά που πηγάζουν από τις ανθρώπινες σχέσεις.

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Οι «πατέρες» της επιστήμης της ευτυχίας μιλούν

Ως διεπιστημονική ομάδα που μελετά την ευημερία, οι τρεις ερευνήτριες περίμεναν ότι οι σχέσεις θα αποτελούσαν μέρος της απάντησης. Επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής, μεγεθύνουν τα ευχάριστα γεγονότα, αμβλύνουν τα δυσάρεστα και θεωρούνται βασική ψυχολογική ανάγκη. Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στις Δυτικές χώρες: Το να έχεις «κάποιον να βασιστείς» προβλέπει την ικανοποίηση από τη ζωή σε όλο τον κόσμο.

Με λίγα λόγια, οι ευτυχισμένοι άνθρωποι έχουν ισχυρές και ικανοποιητικές σχέσεις. Εκείνο που δεν περίμεναν ήταν πόσο συχνά θα επανερχόταν το θέμα. Σχεδόν σε κάθε σκέλος της κουβέντας, από το νόημα και την εργασία ως τον ανταγωνισμό, τον πολιτισμό, την ηθική, την τεχνολογία και τη μακροζωία, οι σχέσεις αναδεικνύονταν σε ακρογωνιαίο λίθο της ευτυχίας.

Στην προσωπική τους ζωή, αρκετοί από τους πρωτοπόρους προστάτευαν συνειδητά τον χρόνο που περνούσαν με συζύγους, συγγενείς, φίλους ή εγγόνια. Ένας αναδιοργάνωσε το πρόγραμμά του ώστε να αφήσει περισσότερο χώρο στις στενές φιλίες. Ένας άλλος, πεισμένος από μελέτες παρέμβασης, άρχισε να γράφει περισσότερα μηνύματα ευγνωμοσύνης, να γίνεται πιο κοινωνικός και να ανταλλάσσει τις επιφανειακές κουβέντες με βαθύτερες συζητήσεις.

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Η κοινωνική συμμετοχή, υποστήριξαν, δεν είναι πολυτέλεια των εξωστρεφών ή των κοινωνικά προνομιούχων, αλλά δεξιότητα που μπορεί να καλλιεργήσει ο καθένας. Η σύνδεση με τους άλλους δεν προκύπτει πάντα από μόνη της, συχνά όμως ξεκινά από απλές κινήσεις: Να δείξεις ενδιαφέρον, να κάνεις το πρώτο βήμα, να είσαι παρών.

Η επαγγελματική τους διαδρομή έλεγε την ίδια ιστορία. Σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία, πολλοί έστησαν εργαστήρια, τμήματα και συνεργασίες όπου φοιτητές και συνάδελφοι ένιωθαν εμπιστοσύνη, στήριξη και ενέργεια. Είδαν ότι οι άνθρωποι αποδίδουν καλύτερα όταν οι άλλοι τους βοηθούν να ανθήσουν και όταν βοηθούν και εκείνοι με τη σειρά τους, και ανακάλυψαν ότι η επιτυχία και η ευτυχία των άλλων μπορεί να προσθέτει στη δική τους αντί να αφαιρεί. Η απόσταξη δεκαετιών έρευνας χωρούσε, τελικά, σε μία φράση: Επενδύστε στους ανθρώπους γύρω σας.

Οι σχέσεις πρόσφεραν και μια εύλογη εξήγηση για την ασυνήθιστη μακροζωία των συμμετεχόντων. Οι επιστήμονες δεν συμφώνησαν ρητά ότι η έρευνά τους μπορεί να τους χάρισε χρόνια ζωής, ούτε ότι κάποια συγκεκριμένη πρακτική εξηγεί τη ζωτικότητά τους.

Οι προτεραιότητές τους, ωστόσο, αντανακλούσαν έναν μεγάλο όγκο ερευνών που συνδέει τις στενές σχέσεις με υγιέστερη και ευτυχέστερη γήρανση, εύρημα που επιβεβαιώνει περίτρανα και η Μελέτη Ενήλικης Ανάπτυξης του Χάρβαρντ. Το ερώτημα έμεινε να αιωρείται: Μήπως η μελέτη της ευτυχίας τούς δίδαξε να επενδύουν ακριβώς στους δεσμούς που τους κράτησαν ενεργούς;

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«Επενδύστε στους ανθρώπους γύρω σας»

Όταν η συζήτηση μετατοπίστηκε από τα άτομα στις κοινωνίες, το ζήτημα των σχέσεων έγινε πιο επείγον. Αρκετοί ανησύχησαν για την πτώση της ευημερίας των νέων, την οποία απέδωσαν σε ολοένα πιο ανταγωνιστικές νοοτροπίες.

Τα σχολεία κατατάσσουν τους μαθητές απέναντι στους συμμαθητές τους, τα πανεπιστήμια και οι χώροι εργασίας μετατρέπουν τους ομοτίμους σε αντιπάλους, η υλική σύγκριση κάνει το κέρδος του άλλου να μοιάζει με δική μας απώλεια. Σε τέτοιες συνθήκες, ακόμη και ταλαντούχοι νέοι μπορεί να βιώνουν την εκπαίδευση όχι ως ανακάλυψη ή συντροφικότητα, αλλά ως αγώνα επιβίωσης.

Η ομάδα δεν αρνήθηκε ότι ο ανταγωνισμός είναι μέρος της ανθρώπινης ζωής, ούτε ότι μπορεί κάποιες φορές να πυροδοτήσει την καινοτομία. Αμφισβήτησε, όμως, την παραδοχή ότι η ιδιοτελής αντιπαλότητα αποτελεί το κλειδί της προόδου. Οι άνθρωποι επιβιώνουν και ευδοκιμούν επίσης μέσα από τη συνεργασία, την κοινωνική μάθηση και την αμοιβαία φροντίδα.

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Οι κοινότητες που οργανώνονται γύρω από ένα ισχυρότερο «εμείς» είναι, κατά τους πρωτοπόρους, σε καλύτερη θέση να ευημερήσουν από εκείνες που εγκλωβίζονται στο «εμείς εναντίον αυτών», θέση που συμφωνεί με τη σχετική έρευνα. Το ηθικό δίδαγμα που διατύπωσαν ήταν απλό: «Η δική σου ευτυχία δεν είναι η δική μου δυστυχία. Η ευημερία σου μπορεί να ενισχύσει τη δική μου, όπως και η δική μου τη δική σου».