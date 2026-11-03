Πρώτη δημόσια εμφάνιση της κόρης της Μαρινέλλας, Τζωρτίνας Σερπιέρη, μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας - iefimerida.gr

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, της Μαρινέλλας, έκανε η κόρη της, Τζωρτίνα Σερπιέρη.



Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, στις 28 Μαρτίου 2026, 2,5 περίπου χρόνια μετά το ισχαιμικό επεισόδιο που είχε στη σκηνή του Ηρωδείου.



H Τζωρτίνα Σερπιέρη στην κηδεία της μητέρας της

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Και παρότι η σπουδαία τραγουδίστρια υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού πενταγράμμου, η κόρη της Τζωρτίνα, είχε επιλέξει διαχρονικά να κρατά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τη συχνή έκθεση στα μέσα ενημέρωσης.

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση της κόρης της Μαρινέλλας

Ο φωτογραφικός φακός όμως, εντόπισε την κόρη της Μαρινέλλας στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Λύκοι» στο Μικρό Παλλάς, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Απόστολος Γκλέτσος, Κώστας Αποστολάκης, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης και Γιώργος Χρανιώτης.