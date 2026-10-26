Κωνσταντίνος Αργυρός: Πρόταση γάμου στη συναυλία του στην Κολωνία -Χόρεψε με το ζευγάρι τις «Καμπάνες» [Βίντεο] - iefimerida.gr

Μια συγκινητική και άκρως ρομαντική στιγμή εκτυλίχθηκε στη μεγάλη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Κολωνία.

Το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, το Lanxess Arena της Κολωνίας γέμισε με μουσική, ενθουσιασμό και δυνατές συγκινήσεις.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβηκε στη σκηνή μπροστά σε περισσότερους από 8.000 θαυμαστές του, συνεχίζοντας τις εμφανίσεις του στο εξωτερικό.

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Η πρόταση γάμου που συγκίνησε το κοινό

Ο σύντροφος της κοπέλας έπελεξε να της χαρίσει μια αξέχαστη εμπειρία, επιλέγοντας τη συναυλία του αγαπημένου τραγουδιστή για να της κάνει πρόταση γάμου.

Στην ιδιαίτερη αυτή έκπληξη συμμετείχε και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ανέλαβε να βοηθήσει ώστε η στιγμή να γίνει πραγματικά μοναδική.

Ο Αργυρός έψαχνε τη νύφη ανάμεσα σε 8.000 θεατές

Σε κάποιο σημείο της βραδιάς, ο δημοφιλής καλλιτέχνης διέκοψε το μουσικό του πρόγραμμα και άρχισε να αναζητά μια γυναίκα από το κοινό, φωνάζοντας επανειλημμένα από το μικρόφωνο το όνομα «Δέσποινα».

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Οι θεατές παρακολουθούσαν με απορία, προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβαινε και γιατί ο τραγουδιστής αναζητούσε τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Λίγο αργότερα, η Δέσποινα ανέβηκε στη σκηνή, εμφανώς αγχωμένη και χωρίς να γνωρίζει τι την περίμενε. Η παρουσία της αποτελούσε μέρος της ρομαντικής έκπληξης που είχε ετοιμάσει ο σύντροφός της, μετατρέποντας τη συναυλία σε σκηνικό μιας ιδιαίτερης ερωτικής ιστορίας.

Μια βραδιά που ξεκίνησε με μουσική και τραγούδι απέκτησε έτσι έναν ξεχωριστό ρομαντικό χαρακτήρα, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να γίνεται μέρος μιας προσωπικής στιγμής που δύσκολα θα ξεχάσουν οι πρωταγωνιστές της.