Νίκος Μπάρκουλης: Γονάτισε μπροστά στην αγαπημένη του με φόντο τον Λευκό Πύργο -Πρόταση γάμου ή γύρισμα; - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερα ρομαντική στιγμή έζησαν στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Μπάρκουλης και η Σοφία Μαυρίδου, καθώς ο γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη της έκανε πρόταση γάμου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Νίκος Μπάρκουλης έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Σοφία Μαυρίδου, σε μία ρομαντική στιγμή. Η πρόταση καταγράφηκε σε βίντεο, με τον ίδιο γονατιστό και φόντο τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης.

Η κοπέλα φέρεται να αποδέχεται την πρόταση, αγκαλιάζοντας με ενθουσιασμό τον Νίκο Μπάρκουλη. Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν το ζευγάρι όντως σχεδιάζει να παντρευτεί ή αν η πρόταση γάμου αποτελεί μέρος κάποιας κινηματογραφικής παραγωγής στην οποία συμμετέχουν.

Η Σοφία Μαυρίδου είναι content creator, ενώ τόσο η ίδια όσο και ο Νίκος Μπάρκουλης μοιράζονται συχνά στιγμιότυπα της κοινής τους ζωής στα social media, διατηρώντας μια δημόσια εικόνα της σχέσης τους.

Ο Νίκος Μπάρκουλης, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο από την ξεχωριστή στιγμή, προκαλώντας έκπληξη στους ακολούθους του.



Η πρόταση γάμου του Νίκου Μπάρκουλη με φόντο τον Λευκό Πύργο



Στο βίντεο που ανάρτησε ο Νίκος Μπάρκουλης, καταγράφεται η στιγμή που κάνει γονατιστός πρόταση γάμου στη Σοφία Μαυρίδου, έχοντας πίσω τους τον εμβληματικό Λευκό Πύργο.

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Η Σοφία Μαυρίδου φάνηκε να αποδέχεται την πρόταση, καθώς τον αγκαλιάζει ενθουσιασμένη.

Το βίντεο δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με το αν πρόκειται για πραγματική πρόταση γάμου ή για κάποια σκηνοθετημένη σκηνή από κάποια κινηματογραφική παραγωγή στην οποία συμμετέχουν.



Δείτε την ανάρτηση:

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Η σχέση του Νίκου Μπάρκουλη με τη Σοφία Μαυρίδου



Η Σοφία Μαυρίδου δραστηριοποιείται ως content creator, ενώ τόσο η ίδια όσο και ο Νίκος Μπάρκουλης μοιράζονται συχνά στιγμές από την προσωπική τους ζωή στα social media, χωρίς να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα.