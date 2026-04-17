Πρωταγωνίστρια του «Baywatch» επιστρέφει στον ρόλο της στη σειρά -Δείτε πώς είναι 30 χρόνια μετά - iefimerida.gr

Η Έρικα Ελένιακ, μέλος του αρχικού καστ του «Baywatch», επιστρέφει στα γυρίσματα της τηλεοπτικής επιστροφής της σειράς.



Τριάντα χρόνια αφότου υποδύθηκε την Σόνι ΜακΚλέιν, η Ελένιακ θα επιστρέψει ως guest, σύμφωνα με το Deadline.



Η Ελένιακ ήταν μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες του αρχικού «Baywatch»﻿, στο οποίο συμμετείχε για τρεις σεζόν, από το 1989 έως το 1992.



Στα γυρίσματα λοιπόν της επανέκδοσης της θρυλικής σειράς, οι παπαράτσι την κατέγραφαν με μια μπεζ μπλούζα πάνω από ένα πράσινο τοπ και παντελόνι, καθώς στεκόταν στην παραλία στη Μαρίνα ντελ Ρέι, στη Νότια Καλιφόρνια.



Στη νέα ιστορία, η Σόνι, η οποία πλέον είναι δημοτική σύμβουλος στη Σάντα Μόνικα, θα βοηθήσει τον Χόμπι Μπουκάνον να διοργανώσει τους πρώτους ετήσιους Αγώνες Παραλίας, όπου οι ναυαγοσώστες του «Baywatch» θα αναμετρηθούν με μέλη της Ακτοφυλακής σε μια σειρά από δοκιμασίες.