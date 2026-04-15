Κι όμως, αυτός ο πρωταγωνιστής της σειράς «Modern Family» έγινε 80 ετών -Δεν μπορούν να το πιστέψουν οι θαυμαστές του - iefimerida.gr

Τα γενέθλια του πρώην συμπρωταγωνιστή της Εντ Ο’Νιλ στο Modern Family γιόρτασε η Σοφία Βεργκάρα και οι θαυμαστές της δεν μπορούσαν να πιστέψουν την ηλικία του.



Η 53χρονη ηθοποιός δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία των δυο τους, στην οποία φορούσε ένα σμαραγδί φόρεμα και είχε περάσει τα χέρια της γύρω από τον τηλεοπτικό της σύζυγο, ο οποίος έκλεισε τα 80 την Κυριακή.

Η Βεργκάρα συνόδευσε την ανάρτησή της με την λεζάντα: «Χρόνια Πολλά στον αγαπημένο μου σύζυγο. Μου λείπεις, Εντ Ο’Νιλ», ρίχνοντας ίσως, ένα διακριτικό «καρφί» προς τον πρώην σύζυγό της Τζο Μανγκανιέλο, από τον οποίο χώρισε το 2024 μετά από 9 χρόνια γάμου.



«Δεν γίνεται να είναι 80»: Οι θαυμαστές του Modern Family δεν μπορούν να το πιστέψουν

Οι θαυμαστές πάντως έσπευσαν να εκφράσουν την έκπληξή τους για την ηλικία του βετεράνου ηθοποιού, κατακλύζοντας με σχόλια θαυμασμού για τον διάσημο ηθοποιό.



«Δεν είναι 80 – ω Θεέ μου, είναι» έγραψε κάποιος έκπληκτος με έναν άλλον να προσθέτει: «Είμαι 61 και νόμιζα ότι είναι μόνο λίγα χρόνια μεγαλύτερος από μένα!». Ένας τρίτος σχολίασε: «Είναι από εκείνους τους ανθρώπους που περιμένεις να μείνουν για πάντα γύρω στα 60».



Ένας ακόμη θαυμαστής μοιράστηκε μια προσωπική εμπειρία: «Τον είδα σε ένα εστιατόριο πριν από μερικούς μήνες και σίγουρα δεν έδειχνε ότι πλησιάζει τα 80. Δεν έχει αλλάξει καθόλου από την εποχή του Moden Family». «Κρατιέται πολύ καλά για την ηλικία του» σημείωσε ένας άλλος χρήστης με έναν ακόμη να σημειώνει εύστοχα: «Αναρωτιέσαι πως γίνεται ο Εντ Ο’Νιλ να είναι 80, αλλά έπαιζε ήδη τον πατέρα σε sitcom τη δεκαετία του ’80, οπότε βγάζει νόημα».