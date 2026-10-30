Προσοχή όταν πετάτε στάχτες από σόμπες και τζάκια -Είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι έχουν σβήσει - iefimerida.gr

Το κρύο έρχεται και μαζί του πλησιάζει η ώρα που θα αρχίσουν να ανάβουν οι σόμπες και τα τζάκια. Και τότε έρχεται ένα πρόβλημα στο προσκήνιο που σχετίζεται με τις στάχτες που αφήνουν.

Πιο συγκεκριμένα, ένα φαινόμενο που παρατηρείται έντονα κατά την χειμερινή περίοδο είναι η αύξηση των πυρκαγιών σε κάδους λόγω της παρουσίας στάχτης που δεν έχει σβήσει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι κάτι που πρέπει να το προσπερνάτε, καθώς εκτός από τις υλικές ζημιές που θα προκαλέσει στους κατεστραμμένους κάδους, υπάρχει και ο κίνδυνος επέκτασης σε οχήματα ή και σπίτια που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Για το παραπάνω, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις στάχτες και να βεβαιώνεστε ότι έχουν σβήσει, πριν τις πετάξετε σε κάποιον κάδο.

Τι πρέπει να κάνετε για να πετάξετε τις στάχτες με ασφάλεια

Όταν θέλετε να πετάξετε στάχτες, πρέπει να τις βάζετε σε ένα μεταλλικό δοχείο και να περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες, πριν τις πετάξετε σε κάποιον κάδο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, μπορείτε να ρίξετε νεκρό μέσα στο δοχείο που έχετε συλλέξει τις στάχτες, προκειμένου να επιταχύνετε την κατάσβεση μικρή εστιών που ενδέχεται να λειτουργήσουν ως επικίνδυνες σπίθες.

Για να αποφύγετε οποιοδήποτε πρόβλημα, καλό είναι να κάνετε αυτή τη διαδικασία σε κάποιον εξωτερικό χώρο ή να αερίζεται καλά, για να αποφύγετε τα προβλήματα με τον καπνό.

Οι αρνητικές επιπτώσεις της φωτιάς σε κάδους

Να θυμάστε ότι η καύση απορριμμάτων και γενικότερα δοχείων αποτελεί ποινικό αδίκημα, καθώς όχι μόνο προκαλούνται υλικές ζημιές, αλλά και παράγονται επιβλαβείς ουσίες για το περιβάλλον που ενδέχεται να προκαλέσουν και προβλήματα υγείας.

Επιπλέον, μπορεί να προκληθούν ζημιές τόσο σε μέσα όσο και σε εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των απορριμάτων.