Φαρμακοποιός: «Αυτό είναι ένα προϊόν που θα έπρεπε πάντα να έχεις στο σπίτι» - iefimerida.gr

Η φαρμακοποιός επιβεβαίωσε ορισμένα από τα οφέλη του, ενώ και άλλοι συνάδελφοί της επισήμαναν τα κλειδιά της επιτυχημένης του φόρμουλας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Φαρμακοποιός επιβεβαιώνει την αξία της κρέμας, τονίζοντας πως είναι ευέλικτη και ιδανική για ξηρές επιδερμίδες, αλλά ακατάλληλη για δέρματα με τάση ακμής. Η σωστή χρήση της την καθιστά σπουδαίο σύμμαχο στην περιποίηση του δέρματος.

Η φόρμουλα της κρέμας, σχεδόν αναλλοίωτη από το 1911, βασίζεται στο Eucerit και σε ορυκτέλαια. Τα συστατικά αυτά δημιουργούν μια αποφρακτική δράση που περιορίζει την απώλεια νερού και ενισχύει τον προστατευτικό φραγμό της επιδερμίδας.

Ένας ακόμη φαρμακοποιός, ο Εδουάρδο Σενάντε, συμφωνεί για την αποτελεσματικότητα της απλής σύνθεσης. Αποδίδει προστιθέμενη αξία στη σταθερότητα της φόρμουλας, η οποία έχει αποδείξει την αξία της για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η κρέμα λειτουργεί σαν ένα «καπάκι» που εμποδίζει την εξάτμιση του νερού από την επιδερμίδα, καθιστώντας την ιδανική για θρέψη. Οι ειδικοί τη θεωρούν κρίσιμη για την περιποίηση, ειδικά σε περιοχές με τραχύ δέρμα.

Υπάρχουν αρκετά προϊόντα που φαίνεται να υπάρχουν σε κάθε μπάνιο, όμως αν οι απλοί πολίτες έπρεπε να διαλέξουν ένα, πιθανότατα ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων θα επέλεγε την κρέμα της Nivea. Την κλασική, αυτή του μικρού μπλε κουτιού. Παρόλο που δεν είναι κρέμα κατάλληλη για όλους, η αλήθεια είναι ότι η φόρμουλά της, που περιγράφεται πάντα ως εξαιρετικά θρεπτική, μετατρέπει τις ξηρές επιδερμίδες σε πραγματικές… τσουλήθρες απαλότητας.

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Πρέπει κανείς να ξέρει πότε να τη χρησιμοποιεί, καθώς, για παράδειγμα, δεν συνιστάται για επιδερμίδες με τάση προς την ακμή. Όμως αν αξιοποιηθεί σωστά η πληροφορία, τότε γίνεται σπουδαίος σύμμαχος. Αυτό επισημαίνει η φαρμακοποιός Ραφαέλα Ριμπέιρο, η οποία επιβεβαίωσε στο Marie France ότι η ίδια, τόσο προσωπικά όσο και κλινικά, τη συστήνει: «Η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί είναι ένα προϊόν που θα έπρεπε πάντα να έχεις στο σπίτι· είναι πολύ ευέλικτη, και ναι, τη χρησιμοποιώ συχνά».

Τα μυστικά της φόρμουλάς της

Από τη δημιουργία της στο Αμβούργο, γύρω στο 1911, έχει πάντα ξεχωρίσει η φόρμουλα που εξηγεί τα οφέλη της και η οποία έχει παραμείνει σχεδόν αναλλοίωτη έκτοτε. Οι φαρμακοποιοί επισημαίνουν το Eucerit, που σταθεροποιεί το γαλάκτωμα, και το οποίο συνδυάζεται με ορυκτέλαια, όπως το Paraffinum Liquidum. Το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του: μια αποφρακτική κρέμα που περιορίζει τη διαδερμική απώλεια νερού και ενισχύει τον δερματικό φραγμό.

Δεν είναι μόνο η Ριμπέιρο που υπερασπίζεται αυτό το προϊόν. Όσον αφορά τη σύνθεσή του, ο φαρμακοποιός Εδουάρδο Σενάντε συμφωνεί με τη συνάδελφό του.

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«Είναι ιδανική γιατί η απλή και αποτελεσματική της φόρμουλα έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της για δεκαετίες», εξηγεί, αποδίδοντας επιπλέον προστιθέμενη αξία στη σταθερότητα που έχει διατηρήσει το προϊόν στον χρόνο. Ακούγεται απλό, όμως πρόκειται για πάνω από έναν αιώνα αδιάλειπτης αποτελεσματικότητας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει όμως και το ίδιο το μπλε κουτί που περιέχει την κρέμα: λειτουργεί σαν καπάκι που εμποδίζει την εξάτμιση του νερού και δεν περιέχει συγκεκριμένα συστατικά από μόνο του. Δεν είναι τυχαίο που οι ειδικοί το θεωρούν κρίσιμο κομμάτι κάθε θρεπτικής περιποίησης, ειδικά σε περιοχές με τραχιά επιδερμίδα.