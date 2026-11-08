Με νέα σύντροφο «χρεώνουν» τον Άντριου Μαουντμπάτεν -Παιδική του φίλη, κοσμική από το Νόρφολκ, «είμαστε απλώς γνωστοί» λέει η ίδια - iefimerida.gr

Αν και στους αριστοκρατικούς κύκλους στους οποίους συνήθιζε να κινείται, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου έχει γίνει παρίας, ως κοινός θνητός φαίνεται ότι έχει βρει παρηγοριά σε μια γυναίκα.
Παρά τη δραματική πτώση του, διαδίδονται φήμες ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδορ έχει κάνει μία νέα σχέση με μια κυρία, την οποία γνώρισε ενώ ήταν εξόριστος σε μια αγροικία στο κτήμα Sandringham στο Νόρφολκ.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η γυναίκα που φαίνεται να είναι η νέα σύντροφος του 66χρονου Άντριου είναι η Αλίμπα Μπέλινγκχαμ, μια κοσμική από το Νόρφολκ, διαζευγμένη και μητέρα δύο παιδιών.
Ποια είναι η Αλίμπα Μπέλινγκχαμ
Η Αλίμπα Μπέλινγκχαμ, ηλικίας άνω των 60 ετών, ανήκει στον εύπορο κοινωνικό κύκλο του βόρειου Νόρφολκ, τον οποίο ο βρετανικός Τύπος αποκαλεί συχνά «Turnip Toffs» (αριστοκράτες της υπαίθρου).
Είναι αφοσιωμένη ιππέας και λάτρης του κυνηγιού, ενώ μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Λονδίνου και Νόρφολκ.
Η κ. Μπέλινγκχαμ είναι αδελφή του λόρδου Χένρι Μπέλινγκχαμ, εξέχοντος στελέχους των Συντηρητικών και πρώην βουλευτή του Βορειοδυτικού Νόρφολκ.
Έχει επίσης κάποια μακρινή σχέση με τη βασιλική οικογένεια, καθώς νονά της ήταν η μητέρα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Φράνσις Σαντ Κιντ.
Επειδή το οικογενειακό κτήμα των Μπέλινγκχαμ βρισκόταν κοντά στο κτήμα του Σάντριγχαμ, η Αλίμπα και ο αδελφός της έπαιζαν με τον Άντριου, τον πρίγκιπα Έντουαρντ και την πριγκίπισσα Άννα κατά την παιδική τους ηλικία.
«Είμαστε απλώς γνωστοί», λέει η ίδια
Αφού του αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι και μετακόμισε στο Marsh Farm στο κτήμα του Σάντριγχαμ, ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ απομονώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον παλιό του κύκλο αλλά υπήρχαν πολλές αναφορές ότι η Μπέλινγκχαμ τον επισκεπτόταν συχνά.
Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ από την Daily Mail, η Μπέλινγκχαμ διέψευσε δημόσια οποιαδήποτε ερωτική σχέση, δηλώνοντας ότι οι δυο τους είναι απλοί γνωστοί.
Η αριστοκράτισσα επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει τον πρώην πρίγκιπα Άντριου ως φίλο και γείτονα και αρνήθηκε ότι έχουν ρομαντική σχέση.
«Καθόμαστε μαζί κατά καιρούς και μιλάμε για άλογα και σκύλους - αυτό είναι το κοινό μας στοιχείο», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στη Mail και το Hello.
«Δεν είμαι από τους ανθρώπους που σκέφτονται το παρελθόν τού άλλου. Νομίζω ότι ο Άντριου βρήκε το Νόρφολκ πολύ φιλόξενο και ότι θα απολαύσει τη ζωή του εδώ, αλλά σίγουρα δεν είμαι η κοπέλα του», δήλωσε η Μπέλινγκχαμ.
«Είμαστε απλώς γνωστοί. Νομίζω ότι οι φήμες ξεκίνησαν όταν ένας Αμερικανός δημοσιογράφος άκουσε ότι είχα πάει για τσάι μαζί του και μετά έβγαλε τα δικά του συμπεράσματα», κατέληξε η ίδια.