Με νέα σύντροφο «χρεώνουν» τον Άντριου Μαουντμπάτεν -Παιδική του φίλη, κοσμική από το Νόρφολκ, «είμαστε απλώς γνωστοί» λέει η ίδια - iefimerida.gr

Αν και στους αριστοκρατικούς κύκλους στους οποίους συνήθιζε να κινείται, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου έχει γίνει παρίας, ως κοινός θνητός φαίνεται ότι έχει βρει παρηγοριά σε μια γυναίκα.

Παρά τη δραματική πτώση του, διαδίδονται φήμες ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδορ έχει κάνει μία νέα σχέση με μια κυρία, την οποία γνώρισε ενώ ήταν εξόριστος σε μια αγροικία στο κτήμα Sandringham στο Νόρφολκ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Daily Mail, η γυναίκα που φαίνεται να είναι η νέα σύντροφος του 66χρονου Άντριου είναι η Αλίμπα Μπέλινγκχαμ, μια κοσμική από το Νόρφολκ, διαζευγμένη και μητέρα δύο παιδιών.



Ποια είναι η Αλίμπα Μπέλινγκχαμ

Η Αλίμπα Μπέλινγκχαμ, ηλικίας άνω των 60 ετών, ανήκει στον εύπορο κοινωνικό κύκλο του βόρειου Νόρφολκ, τον οποίο ο βρετανικός Τύπος αποκαλεί συχνά «Turnip Toffs» (αριστοκράτες της υπαίθρου).

Είναι αφοσιωμένη ιππέας και λάτρης του κυνηγιού, ενώ μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Λονδίνου και Νόρφολκ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κ. Μπέλινγκχαμ είναι αδελφή του λόρδου Χένρι Μπέλινγκχαμ, εξέχοντος στελέχους των Συντηρητικών και πρώην βουλευτή του Βορειοδυτικού Νόρφολκ.

Έχει επίσης κάποια μακρινή σχέση με τη βασιλική οικογένεια, καθώς νονά της ήταν η μητέρα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Φράνσις Σαντ Κιντ.

Επειδή το οικογενειακό κτήμα των Μπέλινγκχαμ βρισκόταν κοντά στο κτήμα του Σάντριγχαμ, η Αλίμπα και ο αδελφός της έπαιζαν με τον Άντριου, τον πρίγκιπα Έντουαρντ και την πριγκίπισσα Άννα κατά την παιδική τους ηλικία.

«Είμαστε απλώς γνωστοί», λέει η ίδια

Αφού του αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι και μετακόμισε στο Marsh Farm στο κτήμα του Σάντριγχαμ, ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ απομονώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον παλιό του κύκλο αλλά υπήρχαν πολλές αναφορές ότι η Μπέλινγκχαμ τον επισκεπτόταν συχνά.

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ από την Daily Mail, η Μπέλινγκχαμ διέψευσε δημόσια οποιαδήποτε ερωτική σχέση, δηλώνοντας ότι οι δυο τους είναι απλοί γνωστοί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αριστοκράτισσα επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει τον πρώην πρίγκιπα Άντριου ως φίλο και γείτονα και αρνήθηκε ότι έχουν ρομαντική σχέση.

«Καθόμαστε μαζί κατά καιρούς και μιλάμε για άλογα και σκύλους - αυτό είναι το κοινό μας στοιχείο», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στη Mail και το Hello.

«Δεν είμαι από τους ανθρώπους που σκέφτονται το παρελθόν τού άλλου. Νομίζω ότι ο Άντριου βρήκε το Νόρφολκ πολύ φιλόξενο και ότι θα απολαύσει τη ζωή του εδώ, αλλά σίγουρα δεν είμαι η κοπέλα του», δήλωσε η Μπέλινγκχαμ.

«Είμαστε απλώς γνωστοί. Νομίζω ότι οι φήμες ξεκίνησαν όταν ένας Αμερικανός δημοσιογράφος άκουσε ότι είχα πάει για τσάι μαζί του και μετά έβγαλε τα δικά του συμπεράσματα», κατέληξε η ίδια.