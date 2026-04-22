Πρώην οικιακή βοηθός μηνύει την Κάιλι Τζένερ: Για βασανιστήρια από συναδέλφους της και γιατί της χρωστά χρήματα η σταρ - iefimerida.gr

Μήνυση κατά της Κάιλι Τζένερ κατέθεσε μία πρώην οικιακή βοηθός, η οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη παρενόχληση και διακρίσεις όσο εργαζόταν για την επιχειρηματία.



Η Αντζέλικα Χερνάντεζ Βάσκεθ κατέθεσε αγωγή την Παρασκευή κατά των Kylie Jenner Inc., Tri Star Services και La Maison Family Services, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας της υπέστη «σοβαρή και διαρκή παρενόχληση».



Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό People, η Βάσκεθ εργάστηκε για την διάσημη τηλεπερσόνα από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025 και, ήδη από την πρώτη της ημέρα στην κατοικία της Τζένερ στο Χίντεν Χιλς, αντιμετωπίστηκε με «εχθρότητα και αποκλεισμό» από την επικεφαλής οικιακή βοηθό, που αναφέρεται μόνο ως Πάτσι, καθώς και από μία ακόμη προϊσταμένη, που κατονομάζεται ως Έλσι.

Όσα πέρασε η πρώην οικιακή βοηθός στο σπίτι της Κάιλι Τζένερ

Η Βάσκεθ, η οποία δηλώνει ότι είναι από το Ελ Σαλβαδόρ και καθολική στο θρήσκευμα, ισχυρίζεται ότι της ανατίθεντο συστηματικά οι πιο δυσάρεστες εργασίες του νοικοκυριού και ότι αποκλειόταν από την υπόλοιπη ομάδα. Σύμφωνα με την αγωγή, εξευτελιζόταν από συναδέλφους και υποβαθμιζόταν λόγω της φυλής της, της χώρας καταγωγής της, της θρησκείας της και για το γεγονός ότι ήταν μετανάστρια.

Η πρώην οικιακή βοηθός της Κάιλι Τζένερ υποστηρίζει ακόμη ότι την κορόιδευαν για την προφορά της και ότι την υποτιμούσαν. Όπως αναφέρει, οι προϊστάμενοι της χτυπούσαν τα δάχτυλα φωνάζοντάς της, απαιτούσαν να ελέγχουν το κινητό της τηλέφωνο, προέβαιναν σε δηλώσεις όπως «οι Καθολικοί είναι απαίσιοι άνθρωποι» και την υποχρέωναν να εκτελεί καθήκοντα άλλων εργαζομένων.



Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Βάσκεθ κατήγγειλε την κακομεταχείριση μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών το 2024 και, όπως υποστηρίζει, σε απάντηση, η παρενόχληση εντάθηκε. Ισχυρίζεται επίσης ότι μειώθηκαν οι προγραμματισμένες ώρες εργασίας της. Και όταν διαμαρτυρήθηκε ξανά τον Μάρτιο του 2025, αναφέρει ότι μια προϊσταμένη πέταξε κρεμάστρες στα πόδια της και την απείλησε.



Πάντως, παρότι η Κάιλι Τζένερ δεν κατηγορείται προσωπικά για εκφοβιστική συμπεριφορά στην αγωγή, η Βάσκεθ υποστηρίζει ότι οι εναγόμενοι δεν της κατέβαλαν πλήρως τους μισθούς της, την πλήρωναν με καθυστέρηση, δεν κατέβαλαν υπερωρίες και δεν της αποζημίωσαν επαγγελματικά έξοδα, μεταξύ άλλων.

Τι ζητά η οικιακή βοηθός

Η οικιακή βοηθός ζητά αποζημιώσεις «με τη μορφή μη καταβληθέντων μισθών, αποζημίωσης για διαλείμματα φαγητού και ανάπαυσης, μη αποζημιωμένων επαγγελματικών εξόδων, μη καταβληθείσας αναρρωτικής άδειας και κάθε άλλης αποζημίωσης που παρανόμως παρακρατήθηκε».



Η Κάιλι Τζένερ ή κάποιος εκπρόσωπος της οικογένειας Καρντάσιαν δεν έχει ακόμη σχολιάσει τη μηνυτήρια αναφορά, ωστόσο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση δήλωσαν στους Los Angeles Times ότι η Βάσκεθ είχε ζητήματα παρουσίας και άλλα προβλήματα στον χώρο εργασίας.

Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που κάποιος πρώην εργαζόμενος κάνει μήνυση σε μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν. Το 2023 ένας υπάλληλος κατήγγειλε την Κλόε Καρντάσιαν πως είναι «πολύ σκληρή» και πως αρνείται να τον πληρώσει για τις υπερωρίες.